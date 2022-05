Wewelkamps früher Treffer reicht Ems nicht zum Punktgewinn

Nach wenigen Minuten lagen die A-Liga-Fußballer des SV Ems Westbevern im Heimspiel gegen den TSV Handorf in Führung. Dennoch standen sie am Ende mit leeren Händen da.

Trotz einer engagierten Leistung und zahlreichen Tormöglichkeiten verlor A-Ligist Ems Westbevern das Heimspiel gegen den TSV Handorf mit 1:2. „Das war ein gutes Spiel von uns, aber leider haben wir uns nicht belohnt. Aufgrund der Vorstellung und der Chancen hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, sagte Trainer Andrea Balderi.

Dabei fing die Begegnung bei besten äußeren Bedingungen und vielen Zuschauern optimal für die Grün-Weißen an. Nach einer Ecke von Daniel Schlunz war Lars Wewelkamp zur Stelle und brachte das runde Leder bereits in der zweiten Spielminute über die Torlinie. Daniel Schlunz bot sich in zehnten Minute die große Möglichkeit zum zweiten Treffer, doch ein Abwehrspieler der Gäste spitzelte ihm noch das Leder weg. Besser machten es die Handorfer, die die Begegnung durch einen Doppelschlag binnen sechs Minuten drehten. Zunächst war Julian Austermann (33.) zur Stelle. In der 39. Minute setzte sich Niklas Annegarn auf der rechten Seite durch und schob den Ball am herausstürzenden Torhüter Christian Budde vorbei ins Netz.

Die Reaktion der Emser folgte mit pausenlosen Offensivaktionen, die Tormöglichkeiten im Fünf-Minuten-Takt ergaben. Aber weder Kilian Neufend (46.), Adrian König (55. und 67.) oder Michael Licher gelang es, den TSV-Keeper zu bezwingen. Der wiederum hatte Glück, dass ein Freistoß von Daniel Schlunz an die Querlatte ging. In der 82. Minute hatte Hendrik Schlunz die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber am TSV-Torhüter.

Handorf verlegte sich mehr aufs Kontern, Niklas Annegarn (64./71.) scheiterte aber am schnell reagierenden Christian Budde. So endete eine unterhaltsame und von beiden Mannschaften offensiv geführte Partie mit einem Sieg des Tabellendritten. „Wir können mit dem Ergebnis leben, wollten aber schon den Sieg. Kompliment an die Mannschaft für ihre Einstellung und den Einsatz“, fasste Andrea Balderi zusammen.

Ems: Budde – Menke (46. C. Nosthoff), Wewelkamp, Knappheide (46. Deistler), Kötter, (46. J. Nosthof ) – D, Schlunz, N. Enberding (46. H. Schlunz), König, Neufend, Schange – Licher. Tore: 1:0 Wewelkamp (2.) , 1:1 Austermann (33.), 1:2 Annegarn (39.).