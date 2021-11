Wie reagiert der TV Friesen Telgte II gegen Gremmendorf/Angelmodde

Welche Reaktion zeigt die zweite Mannschaft des TV Friesen auf den schwachen Auftritt zuletzt bei Preußen/Borussia Münster (21:29)? Sebastian Seitz ist selbst gespannt. „Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir gegen jede Mannschaft in der Bezirksliga gewinnen“, sagt der Telgter Trainer und fordert: „Wir spielen in eigener Halle, in unserem Revier, da sollten wir mit breiter Brust auftreten.“ Zu Gast ist am Samstag (18 Uhr, Dreifachhalle) die HSG Gremmendorf/Angelmodde. Das Team hat einen Punkt weniger als die Friesen, hat in den letzten Wochen aber gut ausgesehen gegen die beiden Spitzenteams. Wobei: „Die Tabellensituation sagt im Moment nicht viel aus, eine Prognose fällt mir schwer“, so Seitz. 16, eventuell 17 Spieler stehen ihm zur Verfügung. Weiterhin zu inkonstant ist dem Coach die Trainingsbeteiligung.