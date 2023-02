Wieder dreimal Samel bei der SG GW Telgte in Werne

Mit dem 3:3 bei BW Werne mussten die Herren der SG GW Telgte den ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen. Sie dürfen den Aufstiegssekt trotzdem schon mal kaltstellen. Zum zweiten Mal in diesem Winter spielten dreimal Samel in den Einzeln.

Mit dem 3:3 bei Blau-Weiß Werne mussten die Herren der SG Grün-Weiß Telgte den ersten Punktverlust in dieser Saison in der Kreisliga hinnehmen. Sie dürfen den Aufstiegssekt trotzdem schon mal kaltstellen. Im letzten Match der Winterrunde am 11. März gegen Schlusslicht Werner TC (0:8 Punkte) reicht den Telgtern ein Unentschieden, um in die Bezirksklasse hochzugehen. Die Grün-Weißen hatten Personalsorgen, sodass in den Einzeln wieder Frank Samel (6:4, 6:4) mit seinen Söhnen Niclas (7:6, 7:6) und Luca (0:6, 2:6) antrat – zum zweiten Mal in diesem Winter. An Position eins unterstützte Rüdiger Kexel das Team. Er gewann souverän mit 6:1, 6:3. Die SG Grün-Weiß verlor dann beide Doppel durch Kexel/Frank Samel (4:6, 6:7) und Niclas Samel/Luca Samel (2:6, 3:6).