Wieder Schock in der Nachspielzeit – SG Telgte nur 1:1 gegen VfL Wolbeck

In den Schlussminuten des vorgezogenen Spiels gegen den VfL Wolbeck vergab die SG Telgte zwei Riesen-Konterchancen. Das wurde bestraft: In der letzten Sekunde kassierten die Gastgeber noch das 1:1. „Das ist viel schlimmer als eine Niederlage“, klagte SG-Trainer Frank Busch.

Wie kann man das aus der Hand geben? Nach dem Abpfiff sanken die Fußballer der SG Telgte am Donnerstagabend auf den Kunstrasen, hielten sich die Hände vors Gesicht. Bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit hatten sie geführt. Dann fiel noch der Ausgleich – am Ende also nur ein 1:1 (1:0) in dem vorgezogenen Bezirksliga-Match gegen den VfL Wolbeck.

Die Schlussphase im Schnelldurchlauf: zwei Riesen-Konterchancen in Überzahl für die SG – leichtfertig vergeben. Auf der anderen Seite noch ein Eckball, abgewehrt, Thomas Trippel hält aus rund 18 Metern drauf – Ausgleich und Abpfiff. Und Frust in Telgte.

Das Remis dürfte sich für die Gastgeber wie eine Niederlage anfühlen. „Viel schlimmer als eine Niederlage“, stöhnte Frank Busch, stark mitgenommen. „An diesem Ergebnis ist nur die SG Telgte schuld, Wolbeck kann da nichts für. Die hatten keine Torchance, und wir müssen kurz vorher zweimal das 2:0 machen. Das ist unfassbar“, wetterte der SG-Trainer. Und: „Schon wieder ein Tiefschlag. In fünf Tagen verlieren wir drei Punkte in der Nachspielzeit – unglaublich.“ Am Sonntag hatte seine Truppe bei SuS Cappel den späten Gegentreffer zur 1:2-Niederlage kassiert.

Gegen Wolbeck vergab Josef Maffenbeier – der 38-Jährige war läuferisch und kämpferisch überragend – erst eine Großchance (21.) und traf zehn Minuten später sehenswert zum 1:0. In einem umkämpften, laufintensiven, temporeichen Duell hatte sich Wolbeck den Punkt am Ende verdient. Die Gäste blieben zwar harmlos, weil die SG hinten gut stand. Sie rannten in der zweiten Halbzeit aber unermüdlich an – und versuchten alles. Bis zur letzten Sekunde . . .

SG: Mende – Hartmann, Kretzer, Gronover, Kleinherne – Schoof (34. Lubeseder), Röös, Wolf, Droste (70. Plagge) – Malaj (69. Jashari), Maffenbeier. Tore: 1:0 Maffenbeier (31.), 1:1 Trippel (90.+2).