Wird der SV Drensteinfurt in die Kreisliga A durchgereicht?

Mit dem ersten Spieltag nach der Winterpause endet die Hinrunde in der Bezirksliga 7. Ein Blick in die Historie gibt Anlass zur Sorge beim SV Drensteinfurt. Der SVD wäre nicht der erste Landesliga-Absteiger, der in die Kreisliga A durchgereicht würde.

Am kommenden Wochenende beenden die Vereine in der Fußball-Bezirksliga 7 die Hinrunde. Der 17. Spieltag steht auf dem Programm. Die SG Telgte tritt daheim gegen Oestinghausen an. Der TuS Freckenhorst, Telgtes direkter Tabellennachbar, erwartet nach Heimrechttausch SuS Cappel. Die Nachholpartie beim SC Sönnern ist am Sonntag bereits den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen.

Der SV Westfalia Soest hat sich schon vorher den Herbstmeistertitel gesichert. Die makellose Bilanz des Klassenprimus hinterlässt Spuren, vor allem bei der Konkurrenz. „Gegen Soest war bislang kein Kraut gewachsen. Gegen uns haben sie 2:1 gewonnen, ansonsten waren sie häufig hoch siegreich“, erklärt TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann. „Wir konzentrieren uns auf das Erreichen des zweiten Platzes. Dafür müssen wir uns schon sehr strecken.“ Dieser könnte unter Umständen auch den Weg in die Landesliga bringen. Dafür wäre es allerdings wichtig, dass kein westfälischer Regionalligist in die Oberliga absteigt. Aktuell sind nur die Sportfreunde Lotte gefährdet. Die restlichen gefährdeten Teams stammen nicht aus Westfalen.

In einer anderen Liga

Ein Blick in die Historie zeigt allerdings, dass der TuS so seine liebe Mühe hatte, die Hinrundenplatzierung auch am Ende der Saison zu halten. Nur viermal seit 2011 konnte Freckenhorst seinen Platz nach der Hinrunde halten oder verbessern, sechsmal schnitt er schlechter ab. Erster Nachrücker-Kandidat ist natürlicherweise die SG Telgte, die ebenso viele Punkte holte wie die Freckenhorster. Aber Trainer Frank Busch wiegelt ab: „Es war völlig überraschend, dass wir eine solch erfolgreiche Hinrunde gespielt haben. Wenn wir diesen Platz halten sollten, käme das einer Sensation gleich.“ Das Duo Soest/Freckenhorst spiele eher in einer anderen Liga, der Rest um die weiteren Plätze.

Schmerzliche Erfahrung 2015

Dabei hatte die SG in den letzten Jahren meist gute Erfahrungen mit der zweiten Serie, konnte sich siebenmal verbessern oder den Platz halten. Schmerzlich war allerdings die Erfahrung in der Saison 2014/15, als das Abrutschen von Rang zehn auf 15 den Abstieg in die Kreisliga A zur Folge hatte.

Diesen Absturz möchte der SV Drensteinfurt unter allen Umständen verhindern. Dafür wurde in der Winter-pause das Trainerduo Stratmann/Rüsing ausgetauscht. Thorsten Heinze soll es nun richten und das Team von den Abstiegsplätzen führen.

Doch wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ein Bezirksligist noch den Kopf aus der Schlinge ziehen kann, wenn er die Hinrunde auf einem Abstiegsplatz beendet? Seit der Saison 1996/97 schafften das nur 29 Prozent aller Vereine, aber immerhin ist das Unterfangen nicht aussichtslos.

Allerdings wären die Drensteinfurter nicht der erste Landesliga-Absteiger, der direkt in die Kreisliga A durchgereicht würde. Seit 1996/97 rauschten sieben Clubs direkt von der Landes- in die Kreisliga A: FSC Rheda (2002), TSV Ahlen (2004), Ahlener SG (2005), Soester SV (2009), VfL Wolbeck, SV Heessen (beide 2012) und SG Oestinghausen (2013).