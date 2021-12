Wolbeck als Warnung – SG Telgte bei Schlusslicht BW Sünninghausen

Zum Jahresabschluss spielt die SG Telgte bei BW Sünninghausen. Was soll dem Tabellendritten beim Schlusslicht in Oelde schon passieren? Eine Antwort darauf kennt man beim VfL Wolbeck.

Das hätten sie sich bei der SG Telgte in diesem Sommer, vor der Saison in der Fußball-Bezirksliga 7, wohl nicht träumen lassen: Dass sie im letzten Spiel des Jahres als haushoher Favorit zu BW Sünninghausen fahren. Das jedenfalls sind die Gäste am Sonntag in Oelde, wenn man die Tabelle als Maßstab nimmt. Telgte steht auf dem dritten Platz, Sünninghausen auf dem letzten. Zwei Siege haben die Blau-Weißen erst geholt (davon einen auch noch am grünen Tisch), aber bereits 50 Tore kassiert.

Was also soll der SG schon groß passieren? Eine Antwort darauf kennt man beim VfL Wolbeck. Die Münsteraner mussten vor zwei Wochen im Oelder Ortsteil eine überraschende 1:2-Niederlage hinnehmen. Frank Busch kann sich erklären, wie das zustande kam. „Die fighten um jeden Zentimeter und bei jedem Spielstand“, sagt der SG-Trainer über Sünninghausen. „Für sie ist es bei nur acht Punkten schon ein Spiel um Alles oder Nichts. Wir können uns darauf einstellen, dass sie ihr letztes Hemd geben werden. Wir werden richtig arbeiten müssen.“

Genug Selbstvertrauen dürften die Telgter mitbringen. Nur eine Niederlage kassierten sie in den vergangenen neun Spielen. Busch, gerade aus der Quarantäne entlassen, muss neben Martin Röös, Niclas Tewes, Konstantin Schoof und Markus Wieloch auch auf Felix Gronover (private Gründe) und Tom Dombrowsky (verletzt) verzichten.