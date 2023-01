Zehn erste Plätze für Telgter in Kreisbestenliste

In den Kreisbestenlisten Münster-Warendorf stehen Telgter Aktive zehnmal auf Platz eins, hinzu kommen viele Platzierungen unter den besten Fünf. Gleich dreimal auf dem Spitzenplatz landete die elfjährige Hannah Knüfer – über 50 Meter erzielte sie eine Zeit von 7,77 Sekunden und war damit die Schnellste im Kreis. Vervollständigt wird ihr Erfolg im Weitsprung mit 4,11 Metern und im Dreikampf mit 1091 Punkten. Ihr gleich tat es der achtjährige Jakob Schwarte, der im Weitsprung mit 3,20 Metern, im Ballwerfen mit 30 Metern und im Dreikampf mit 743 Punkten in den Bestenlisten ganz vorne landete. Jeweils einmal auf dem obersten Platz kamen die 15-jährige Franziska Pelkmann im Weitsprung mit 4,91 Metern, Leo Thesing bei den Achtjährigen über 50 Meter in 8,89 Sekunden, der zwölfjährige Christian Schwarte im Weitsprung mit 4,56 Metern und der achtjährige Benjamin Thieben über 800 Meter in 3:24,3 Minuten ein. Außerdem landeten Eva Weßendorff im Kugelstoßen, Rubina Rodenberg im Dreikampf, Johannes Wegener im Weitsprung und Oskar Schnieders über 50 Meter unter den besten fünf Leichtathleten des Kreises Münster-Warendorf. Durch weitere Platzierungen unter den besten Zehn im heimischen Kreis runden die Aktiven der Telgter Leichtathletikszene ein gelungenes Jahr 2022 ab.