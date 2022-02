Zehn Minuten Tiefschlaf – SG Telgte verliert gegen Borussia Emsdetten

Zehn düstere Minuten nach der Halbzeitpause verhinderten ein besseres Ergebnis für die SG Telgte. Der Bezirksligist verlor am Dienstagabend das Testspiel gegen den Westfalenligisten Borussia Emsdetten mit 1:4 (0:1). „Das war unglücklich, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, sagte SG-Trainer Frank Busch. „Wir haben richtig gut gespielt, waren sehr frech.“ In der ersten Halbzeit habe sein Team mitgehalten und drei gute Chancen liegen lassen, so der Coach. Emsdetten ging nach einer Ecke in Führung. In den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel kassierten die Telgter drei Tore. „Alles grobe Fehler, da waren wir im Tiefschlaf“, ärgerte sich Busch. Die Gastgeber fingen sich aber wieder und kamen noch zum Ehrentreffer durch den eingewechselten Martin Röös (80.). Josef Maffenbeier hatte noch eine Großchance vergeben. „Es war ein offenes Spiel. Wenn die zehn Minuten nach der Halbzeit nicht gewesen wären, wäre ich top zufrieden“, bilanzierte Busch. In einem Nachholspiel erwartet die SG am kommenden Sonntag (15 Uhr) Schwarz-Gelb Oestinghausen.