Zwei Schlunz-Tore beim 3:1-Sieg des SV Ems Westbevern

Die Fußballer des SV Ems Westbevern haben durch die guten Ergebnisse in den Testspielen und im Pokal Selbstvertrauen gewonnen. Das zeigte sich am frühen Sonntagabend zum Auftakt der neuen Saison in der Kreisliga A. Mit ihren Toren bescherten Hendrik Schlunz (8./48.) und Michael Licher (87.) den Grün-Weißen einen 3:1 (1:1)-Erfolg beim SC Münster 08 II. In Unterzahl gelang dem Team von Andrea Balderi noch der dritte Treffer. Getrübt wurde die Freude durch die Gelb-Rote Karte für Philip Schange (80.).

„Wir sind natürlich alle glücklich über den erfolgreichen Start. Es war eine harte Nuss. Nullacht hat uns alles abverlangt“, sagte Balderi. „Unser Druck in der zweiten Halbzeit und unsere Leidenschaft waren entscheidende Faktoren. Und wir hatten mehr Torchancen, sodass der Sieg letztlich auch verdient ist. Die Hitze hat beiden Teams zu schaffen gemacht.“ Schlunz brachte Ems früh nach eine Kombination über Mats Ungruhe und Marius Weimann in Führung. Durch einen von Lars Wewelkamp verursachten Foulelfmeter kam der Gastgeber durch Luis Völkel zum 1:1 (30.). Münster 08 II hatte nach einer halben Stunde noch eine weitere Chance. In der zweiten Halbzeit war das Spiel lebhafter, was vor allem am SV Ems lag. Schlunz und Licher ließen die Gäste jubeln.

SV Ems: Neufend – Knappheide, Ungruhe (86. F. Enberding), A. Hollmann, Kötter – Schange, Tewes (46. Licher), Wewelkamp – Weimann (46. Müller) – König, Schlunz. Tore: 0:1 Schlunz (8.), 1:1 Völkel (30.), 1:2 Schlunz (48.), 1:3 Licher (87.). Gelb-Rote Karte: Schange (SV Ems/80.).