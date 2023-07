Zwei Traumtore beim Fußball-Fest mit Münster und Braunschweig

Die meisten der 2250 zahlenden Zuschauer beim Topspiel zwischen Preußen Münster und Eintracht Braunschweig werden zufrieden nach Hause gegangen sein. Sie erlebten in Telgte ein Fußball-Fest mit zwei Traumtoren.

Fußball: Topspiel in Telgte

Joel Grodowski (am Ball) war in der ersten Hälfte ein belebendes Element im Preußen-Spiel und erzielte das 1:1.

Schon beim Einbiegen in die Klatenberge anderthalb Stunden vor Spielbeginn tat sich der Braunschweiger Mannschaftsbus schwer. Diese Probleme sollten sich für die Fußballer des Zweitligisten durch den ganzen Abend ziehen. Platt vom anstrengenden Trainingslager in Marienfeld unterlag die Eintracht gestern Abend beim Topspiel in Telgte Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster mit 1:3 (1:2).

2250 zahlende Zuschauer sahen vor allem in der ersten Hälfte spielfreudige Adlerträger mit hohem Ballbesitzanteil, die durch Treffer von Joel Grodowski (25.), Sebastian Mrowca (30.) und Alexander Hahn (74.) verdient gewannen. Insbesondere der einzige Gegentreffer durch Maurice Multhaups Freistoß (23.) und der Dropkick vom Preußen-Neuzugang zur 2:1-Führung gehörten in die Kategorie Leckerbissen bis Traumtor.

Preußen-Fans in der Überzahl

Die meisten Besucher werden zufrieden das Takko-Stadion verlassen haben, denn ihre Sympathien gehörten eindeutig den Westfalen. Überall waren grün-schwarze Trikots, Schals und Fahnen zu sehen. Schon während der zweiten Halbzeit waren Kapitän Marc Lorenz, Gerrit Wegkamp und weitere ausgewechselte Teamkollegen umringt von Autogrammjägern.

Es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre beim 29. SG-Topspiel. „Alles ist sehr gut gelaufen, friedlich und freundlich. Wir haben guten Fußball und Tore gesehen – es war ein Riesenspaß. Von der Zuschauerzahl her war es einen Tick mehr als wir erwartet hatten“, bilanzierte ein sichtlich zufriedener SG-Geschäftsführer Josef Niehoff.

„Es war ein echtes Fußball-Fest“, freute sich auch Peter Niemeyer. „Die Kulisse und was die Organisatoren hier auf die Beine gestellt haben – beeindruckend“, so der Preußen-Sportdirektor. Ihm dämmerte nach einigen Augenblicken des Nachdenkens, dass er 2010 mit Werder Bremen schon mal im Takko-Stadion zu Gast war. „Auch das Spiel hat mir ganz gut gefallen. Es war intensiv und man hat gesehen, dass wir mithalten können.“ Nur die Verletzung von Dennis Grote wollte da nicht ganz ins Bild passen.

„ Als Teenager war ich Zuschauer bei Topspielen in Telgte. “ Max Schulze Niehues

„Es war ein ordentlicher Test, aber wir sind noch am Anfang“, kommentierte Marc Lorenz. „Aber wir müssen es auch einordnen, Braunschweig kam direkt aus dem Trainingslager.“ Auch Keeper Max Schulze Niehues hatte das Spiel gefallen und er erinnerte sich: „Als Teenager war ich Zuschauer bei Topspielen in Telgte. 2005 habe ich Nuri Sahin hier mit Dortmund gesehen.“ Der BVB machte es damals besser als Braunschweig diesmal und gewann mit 3:0 gegen die Preußen.