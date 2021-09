Cornelia Hesse rückt als Vize-Präsidentin in den Vorstand auf

Foto:

Am 6. Oktober startet der USC Münster in die neue Saison, auswärts bei Nawaro Straubing. Drei Tage später darf sich der Bundesligist erstmals den Fans am Berg Fidel präsentieren, zum neuen Heimspiel-Regeltermin (samstags, 19 Uhr) empfängt der USC Aufsteiger VC Neuwied.



Es ist das erste von elf Heimpartien, denen anders als in der vergangenen Spielzeit mindestens eine Play-off-Begegnung folgen soll. Für die Auftritte in Münster bieten die Unabhängigen ab Samstag Dauerkarten an. Die Tickets sind zum Preis von 150 Euro (alle Blöcke, außer VIP) erhältlich und gelten auch für mögliche Heimspiele im DVV-Pokal. Zudem berechtigen die Saison-Tickets zum Besuch der Drittliga-Begegnungen des USC II. Dauerkarten-Inhaber aus dem Vorjahr haben ein Vorkaufsrecht bis Freitag.



In dieser Saison sind die Dauerkarten personalisiert und an einen festen Sitzplatz gebunden. Um auf Entwicklungen der Pandemie eingehen zu können, werden die Tageskarten nur von Spiel zu Spiel freigeschaltet. Es gelten Stand jetzt die 3G-Regeln.