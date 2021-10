"Eine andere Liga" - USC Münster kassiert klare Niederlage in Stuttgart

Lisa Thomsen und der USC Münster kassierten in Stuttgart die erste Niederlage in dieser Saison.

Die als Spitzenspiel titulierte Partie zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem USC Münster verkam am Samstagabend zu einer deutlichen Angelegenheit: Das Team von Lisa Thomsen kassierte ein 0:3 (20:25, 10:25, 13:25) - und damit die erste Pleite in der jungen Bundesliga-Saison.



"Stuttgart spielt in einer anderen Liga, sie sind mit Abstand die beste Mannschaft in der Bundesliga. Und das ist ein Niveau, das wir mit unserer neu formierten Mannschaft noch nicht spielen können", sagte Münsters Trainerin. In 71 Minuten hatten die Stuttgarterinnen die Angelegenheit vor heimischem Publikum erledigt.

Stuttgart spielt sich langsam warm



In Satz eins war der USC zumindest noch annähernd auf Augenhöhe und führte 8:5, weil sich der MTV einige leichte Fehler leistete. Zwei Mal stand Münsters Block mit Juliane Schröder und Marta Hurst gegen Stuttgarts 19-jähriges Juwel Lara Berger. Die 1,96 Meter große Diagonalangreiferin fand nach zwei Fehlversuchen aber in die Spur - und mit ihr das gesamte Stuttgarter Team. Den ersten Durchgang beendete Hurst mit einem Aufschlagfehler zum 20:25. "Wir waren auch im ersten Satz nicht hundertprozentig da", meinte Thomsen. "Stuttgart hat uns mit den vielen eigenen Fehlern aber im Spiel gehalten."



Das sollte sich ändern. Die Gastgeberinnen um Zuspielerin Julia Nowicka zogen merklich das Tempo an, der USC kam kaum hinterher und offenbarte große Probleme im Block. Im eigenen Angriff waren die Münsteranerinnen hingegen viel zu leicht auszurechnen. Der MTV-Doppelblock stand stets parat. Herausragend dabei: Mira Todorova. Die Belarussin feuerte im zweiten Abschnitt zudem zwei Mal clever an die Hände von Maria Schlegel, stellte auf 7:3 und läutete damit Stuttgarts stärkste Phase ein.



Todorova raubt USC die Nerven



Hester Jasper übernahm den Aufschlag für den MTV und behielt ihn bis zum Spielstand von 18:3. "Wir waren in jeder Aktion zu spät dran - im Block und in der Abwehrposition. Wenn Stuttgart dich einmal im Klammergriff hat, lassen sie dich nicht mehr raus", sagte Thomsen. Die USC-Trainerin nutzte diese Phase immerhin, um allen Akteurinnen Spielminuten zu verschaffen. Auch Zuspielerin Katerina Valkova kam nach Knieproblemen gegen Stuttgart zu ihren ersten Einsätzen in dieser Saison.



Der Favorit ließ US-Star Krystal Rivers auf der Bank, ihre Landsfrau Simone Lee fehlte komplett. Berger, Todorova und auch die ehemalige Münsteranerin Juliet Lohuis übernahmen gegen Münster die Verantwortung. Zuspielerin Nowicka startete im dritten Satz bei 12:7 aus MTV-Sicht eine Aufschlagserie, führte ihr Team zum 19:7. Der Schlusspunkt war schließlich ein Spiegelbild des USC-Abends: Todorova, später zum MVP gewählt, blockte einen Versuch von Nikolina Maros.



Zwei Lichtblicke für den USC Münster

Für Thomsen bleibt immerhin der Lichtblick, dass Valkova sich "fit fühlt". Gegen Stuttgart wurde die Tschechin noch dosiert eingesetzt, sollte "nicht so viel vorne spielen, extrem springen und blocken", so die Trainerin. Ein Sonderlob sprach Thomsen an Libera Erika Kildau (19) aus: "Sie war in der Annahme wirklich sehr gut heute."



Weiter geht's für den USC am kommenden Samstag (19 Uhr, Berg Fidel) mit dem Heimspiel gegen den VC Wiesbaden.