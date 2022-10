Eine Vorbereitung wie verhext – der USC ist arg gebeutelt

Lisa Thomsen hat in ihrem Volleyball-Leben schon die eine oder andere Vorbereitung mitgemacht. Doch nicht eine war dabei so vertrackt und mit Rückschlägen gespickt wie die aktuelle, die kurz vor dem Beginn der Bundesliga-Saison (Samstag beim VC Neuwied) ihren negativen Höhepunkt erlebt. Corona erwischte auf der Reise zur Europapokal-Qualifikation einen Großteil des Kades des USC Münsters, der schon zuvor durch die langfristigen Ausfälle der Mittelblockerinnen Luisa von Clewe (Schulter) und Tatiana Prosvirina (Kreuzbandriss) gebeutelt wurde. „Das war schon die komplizierteste Vorbereitung, die ich je erlebt habe“, sagt Thomsen, die seit dem Montag der Vorwoche ebenfalls mit einer Corona-Infektion zu Hause ist statt in der Halle das Training anzuleiten.

Die Situation ist alles andere als optimal und zufriedenstellend. Dabei hatte der erste Teil der Vorbereitung bis in den August hinein so vielversprechend begonnen. „Da lief alles super. Bis auf kleinere Dinge sind wir sehr gut durchgekommen, hatten keine Probleme und haben gute Fortschritte gemacht. Da war ich mega zufrieden“, erklärt die 36-Jährige. Doch mit der Verletzung von Blockerin von Clewe gab es den ersten Rückschlag.

Pack und Maleki übernehmen Training

Es blieb nicht der letzte. Erst fielen Angreiferin Mikala Mogensen und Blockerin Lilly Topic erkrankt aus, dann erwischte es die nachverpflichtete Prosvirina. Zu allem Überfluss folgte die Corona-Welle, die massiv die Planungen beeinträchtigte. „Nur vier bis fünf Spielerinnen konnte trainieren“, sagt Thomsen, die von ihren Assistenten Matthias Pack und Kiyarash Maleki vertreten wurde. Statt Einheiten im Kollektiv war verstärkt individuelles Arbeiten angesagt, immerhin konnte Zuspielerin Katerina Valkova mit einigen Angreiferin üben. Dafür stand mit Rückkehrerin Juliane Schröder lange nur eine Blockerin zur Verfügung, mit Nikolina Maros half gar eine Diagonalspielerin bis zur Verpflichtung der Finnin Daniela Öhman in der Mitte aus. „Daniela habe ich noch gar nicht persönlich kennengelernt, habe nur via Teams einmal mit ihr gesprochen“, sagt Thomsen und verdeutlicht damit das Dilemma, in dem sich der USC derzeit befindet. „Ein geregeltes Training war so natürlich nicht möglich. Ich kann die Einheiten, in denen wir komplett waren seit dem 21. September an einer Hand abzählen. Es wird uns sicher in der Anfangsphase der Saison noch einiges fehlen und wir werden wohl bis Ende November brauchen, um bei 100 Prozent zu sein.“

Start in Neuwied

Mit Blick auf den Start in Neuwied und dem folgenden Heimspiel gegen Erfurt keine gute Ausgangslage für die anstehende Spielzeit, in der die Qualifikation für die Playoffs das Ziel ist. „Natürlich wollen besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Aber wichtiger ist die Art und Weise, wie wir Volleyball spielen. Wir wollen mit Herz und Feuer auftreten, jedes Mal 100 Prozent abrufen. Schaffen wir das, dann kommen auch die Ergebnisse“, so Thomsen, die am Donnerstag – dann hoffentlich freigetestet – wieder ins Training einsteigen will. Dann gilt es für sie, sich ein Bild über den physischen Zustand ihrer Schützlinge zu machen und so einen Plan für den Liga-Auftakt zu entwerfen. Die Vorbereitung, sie bleibt kompliziert.