Nächste schwierige Prüfung für den USC gegen Suhl

Weiter im Takt, diesmal allerdings vor eigenem Publikum. Nach zwei überragenden Auswärtserfolgen freut sich die Volleyballerinnen des USC auf das Heimspiel gegen Suhl. Trainerin Lisa Thomsen hat alle Spielerinnen an Bord – über die Besetzung einer Position schweigt sie sich aus.

Überraschungscoup in Potsdam, Pokalerfolg in Wiesbaden – der USC Münster hat gerade mächtig Fahrt aufgenommen. Nach den feinen Streichen auswärts soll nun auch das heimische Publikum verwöhnt werden. An diesem Samstag (19 Uhr, Sporthalle Berg Fidel) kommt es zum Bundesliga-Duell mit dem VfB Suhl.

Der USC ist in guter Laune durch die Woche gekommen. „Alles bestens“, sagte Lisa Thomsen am Freitag. Die Trainerin erwartet ein „schwieriges und sehr spannendes Spiel. Wir müssen bei 100 Prozent sein, wenn wir es als Sieger beenden wollen“.

Danielle Harbin ragt bei Suhl heraus



Als Fünfter liegt Suhl aktuell drei Plätze vor den Unabhängigen. Volleyball ist in der kreisfreien Mittelstadt eine große Zugnummer, seit einiger Zeit schon wird der VfB auch gehobenen Ansprüchen gerecht. Die vergangene Saison schloss der Club auf dem geteilten fünften Rang ab, als Sechster war er in die Playoffs gestartet.

Aktuell bestätigt Suhl die guten Eindrücke aus dem vergangenen Jahr. „Die Mannschaft ist nahezu komplett zusammengeblieben und extrem eingespielt“, konstatiert Thomsen. Und physisch stark sind die Profis aus Thüringen auch: Haneline Kayla und die Niederländerin Laura de Zwart stellen einen erstklassigen Block.

Auf der Diagonalposition zählt Danielle Harbin – wie Kayla US-Amerikanerin – zu den herausragenden Angriffsspielerinnen der Bundesliga. Die 26-Jährige wurde in dieser Saison bereits fünfmal als wertvollste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet. Ganz fraglos türmt sich vor dem USC wieder einmal eine gewaltige Mauer auf.

Kildau oder Hurst: Wer spielt Libera?



Doch wer in Potsdam und Wiesbaden besteht, sollte auch gegen Suhl bestehen können. „Wir haben das drauf. Suhl hat viel Qualität aber auch Schwachstellen. Wenn wir dahin vordringen, haben wir sehr gute Möglichkeiten, auch dieses Spiel zu gewinnen“, erklärt Thomsen.

Nach einigen Personalproblemen ist Münster inzwischen frei von Sorgen. Thomsen kann aus dem Vollen schöpfen, das erhöht die Wechseloptionen und damit auch die Chancen. Am Freitag mochte sich die ehrgeizige Trainerin noch nicht in die Karten schauen lassen.

Die Frage nach der Besetzung der Libero-Position ließ Thomsen jedenfalls unbeantwortet. Erika Kildau ist zwar wieder fit. Doch Vertreterin und Kapitänin Marta Hurst bleibt nach starken Leistungen mindestens eine Alternative.

Hinweis für die Besucher: Es gilt die 2G-Regel, zudem gibt es Maskenpflicht.