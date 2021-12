Erstes Geisterspiel! USC Münster braucht in Dresden viel Mut

Der USC Münster erlebt am Samstag sein erstes Geisterspiel in dieser Saison. Beim Deutschen Meister Dresdner SC soll die Auswärts-Serie fortgesetzt werden - mit einer Feuerwehrfrau auf der Libera-Position.

Ungewöhnlich früh machten sich die Volleyballerinnen des USC Münster am Freitag auf den weiten Weg nach Dresden. „Die Corona-Auflagen sind in Sachsen aufgrund der hohen Infektionszahlen sehr streng. Wir wollen da keine Fehler machen und keine Fristen versäumen“, begründete Trainerin Lisa Thomsen die Abreise noch vor den Mittagsstunden.

Wieder gewöhnungsbedürftig dürfte auch das Format der Bundesligapartie an diesem Samstag (17.30 Uhr) sein. In Sachsen sind Zuschauer nicht zugelassen, erstmals in dieser Saison spielt der USC vor leeren Tribünen.

Dresden ist amtierender Deutscher Meister, die Unabhängigen kommen aus der Tiefe der Tabelle – somit sind die Rollen vor dem Duell verteilt. Die Punkte natürlich noch nicht. Der USC würde gern Zählbares mitnehmen, das gelang bei den jüngsten Auswärtsauftritten in Potsdam (3:2) und Wiesbaden (3:0/DVV-Pokal) mindestens in Brandenburg unerwartet und in beiden Begegnungen eindrucksvoll.

Daheim streute Münster am vergangenen Samstag gegen Suhl allerdings ein schmuckloses 0:3 ein, gegen die physisch sehr starke Mannschaft aus Thüringen unterlag der USC verdient. „Uns haben die Emotionalität und der letzte Schuss Galligkeit gefehlt. Beides hat uns in den Spielen davor ausgezeichnet und stark gemacht“, sagte Thomsen.

Marta Hurst springt erneut als Libera ein



In Dresden wird Münster wieder alle Tugenden brauchen. Und vor allem reichlich Mut im Aufschlag. In Libera Teodora Pusic, Linda Bock und Jennifer Janiska verfügt der DSC über drei herausragende Annahmespielerinnen. „Wir müssen Druck machen, um Dresden das Aufbauspiel zu erschweren“, erklärt Thomsen.

Klingt gut, aber wird schwierig sein gegen den formstarken Kontrahenten. In der Champions League unterlag Dresden am Mittwoch zwar dem russischen Meister Kaliningrad glatt in drei Sätzen, doch in der Bundesliga lief es für die Schützlinge von Alexander Waibl jüngst wie am Schnürchen. Mit drei Erfolgen in Reihe schob sich Dresden auf Platz vier des Klassements vor. Der USC ist aktuell Achter, dafür gibt es eine Schulnote irgendwo zwischen befriedigend und ausreichend. Nach oben ist ergo noch ein bisschen Luft.

Angreiferin Marta Hurst ist in Dresden erneut Feuerwehrfrau auf der Libera-Position. Sie vertritt die verletzte Erika Kildau. „Für Marta ist das kein Problem. Sie ist ein guter Typ und ein echter Teamplayer. Und im Training lassen wir sie ja weiter angreifen, da verlernt sie nichts“, sagt Thomsen.