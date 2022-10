USC ist gefordert, Stuttgart Favorit: Fragen und Antworten zum Saisonstart

Nun sind in der Bundesliga auch die Frauen wieder am Ball. Favorit auf die Meisterschaft ist Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart. Der USC Münster wird sich weiter hinten einreihen, nach zwei vergeblichen Anläufen soll die Playoff-Teilnahme gelingen.

Seit der Wiedervereinigung ermittelte die Volleyball-Bundesliga der Frauen 30 Mal einen Deutschen Meister. Der USC Münster gewann 1992 den ersten Titel, Allianz MTV Stuttgart im Mai den letzten. 2020 wurde der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise vorzeitig eingestellt. Rekordmeister ist der Schweriner SC mit zwölf Titeln. Es folgen der Dresdner SC (sechs) und der USC. Seit einiger Zeit schon ist Münster, das zuletzt 2005 triumphierte, nur noch Nebendarsteller im Oberhaus. Zweimal in Folge verpasste der Bundesliga-Dino zuletzt sogar die Playoffs.

Was ist möglich für den USC in dieser Spielzeit? Die Einschätzung fällt schwer, schon wieder erwischte die Unabhängigen das Verletzungspech. Die begabte und groß gewachsene Mittelblockerin Luisa van Clewe wird nach einer Schulter-OP wohl erst im kommenden Jahr zum Zuge kommen. Für die spät verpflichtete Russin Tatiana Prosvirina (Kreuzbandriss) war die Saison schon beendet, ehe sie überhaupt begonnen hatte. Die Decke ist dünn im Mittelblock, da sollte jetzt nichts mehr passieren. Um das Zentrum herum ist Münster solide aufgestellt. Nicht so gut, dass es in der Lage ist, Bäume auszureißen. Aber gut genug, um einen der Playoff-Plätze zu ergattern.

Wen kann der USC hinter sich lassen? Wenn es optimal läuft, ein halbes Dutzend anderer Mannschaften. Am Ende müssen es mindestens vier sein. Der VC Neuwied fällt als erstes ins Auge, dann SW Erfurt, NawaRo Straubing und der VC Wiesbaden.

Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Stuttgart. Der Titelverteidiger hat zwar reichlich Personal abgegeben, aber mit den US-Amerikanerinnen Krystal Rivers und Simone Lee (beide Vertrag bis 2023) zwei herausragende Spielerinnen halten können. Mit der Schweizerin Laura Künzler (zuletzt Wiesbaden) kam eine weitere Angreiferin der Extraklasse hinzu. Auffällig: Im neu formierten MTV-Team steckt eine Menge Münster. Die Neuzugänge Britt Bongaerts, Barbara Wezorke, Marie Schölzel und Luisa Keller trugen alle schon das USC-Trikot.

Wer kann Stuttgart gefährlich werden? Eigentlich nur die üblichen Verdächtigen: Schwerin, das sich im Zuspiel mit Nationalspielerin Pia Kästner verstärkte. Dresden, das mit dem hoch dekorierten Ex-Auswahl-Ass Markus Steuerwald den prominentesten Co-Trainer der Liga hat. Und Potsdam, das sich in der Spitze etabliert hat und in der Vorsaison mit dem erstmaligen Einzug ins Finale überraschte.

Wer kann die großen vier bedrängen? Vielleicht Aachen trotz großen Umbruchs. Vielleicht Suhl trotz frühen Verletzungspechs im Kader. Vielleicht Vilsbiburg, das mittelfristig große Pläne schmiedet.

Wer spielt international? Stuttgart und Potsdam nehmen an der Champions League teil. Schwerin und Dresden suchen ihre Chancen im CEV-Pokal. Suhl hat für den Challenge-Cup gemeldet.

Wer muss sich Sorgen um den Klassenerhalt machen? Niemand, der Abstieg ist erneut ausgesetzt.

Wann endet die Saison? Spätestens am 15. Mai. Letzter Spieltag in der Hauptrunde ist der 1. April.