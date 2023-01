Transfer-Überraschung: USC holt nach Church nächste Libera aus den USA

Die Saison läuft für den USC Münster bislang sehr positiv. Acht Siege aus 13 Partien brachten 22 Punkte und bedeuten vor dem Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen die Ladies in Black Aachen Rang fünf. Auf dem Weg zurück in die Playoffs, die der Volleyball-Bundesligist zuletzt zweimal verpasst hatte, stocken die Unabhängigen noch einmal ihren Kader auf. Aus den USA kommt kurz vor der Schließung des Transferfensters mit Zoe Fleck eine Libera, die Münsters Annahme und Abwehr noch einmal einen neuen Impuls geben soll.

22 Jahre jung ist Fleck, die nach ihren Stationen an der University of California in Santa Barbara und der University of California in Los Angeles zuletzt in Austin an der University of Texas spielte. Und das äußerst erfolgreich, mit den „Longhorns“ gewann sie im Dezember als defensive Organisatorin den NCAA-Meistertitel. „Wir haben ihre Entwicklung am College schon etwas länger verfolgt. Nach dem krönenden Abschluss ihrer Saison gab es die Option, sie nach Münster zu holen. Wir freuen uns, dass es alles geklappt hat und sie gut angekommen ist. Auch in ihren ersten Trainingseinheiten hier macht sie einen guten Eindruck“, sagt Ralph Bergmann, der Sportliche Leiter des USC.

Debüt wohl schon gegen Aachen

Schon im NRW-Duell gegen Aachen wird die 1,69 Meter große Rechtshänderin im Kader stehen, in dem sie fortan mit Anna Church das amerikanische Libera-Duo am Berg Fidel bilden wird. Wie bei ihrer Positionskollegin, die im Sommer aus Neuwied an den Berg Fidel kam, läuft Flecks Vertrag bis zum Sommer 2024. „Ich freue mich, ab jetzt Teil des USC zu sein. Nicht nur ist Münster eine Stadt, die fest mit dem Volleyball-Sport verbunden ist, auch der Club strahlt Ehrgeiz und Positivität aus. In den USA ist die Bundesliga für ihren hochklassigen Wettbewerb bekannt und gilt als super Adresse für amerikanische Spielerinnen, besonders für Liberas“, sagt Fleck, die dabei sicher auch an Justine Wong-Orantes gedacht hat. Diese spielte bis zum vergangenen Sommer beim VC Wiesbaden (zuvor in der abgebrochenen Corona-Saison in Schwerin) und wurde mit den USA 2021 Olympiasiegerin.

Voller Einsatz: Zoe Fleck wechselt aus den USA nach Münster. Foto: Imago/Zumsa Wire

Mit der Verpflichtung von Fleck, die dreimal in ihren College-Jahren zur Libera des Jahres gekürt und zudem ins „All American Team“ gewählt wurde, untermauert der USC seine Ambitionen, den bislang erspielten fünften Rang zu verteidigen. „Zwei Liberas im Kader zu haben, ist für jedes Team gut. Wir haben eine höhere Qualität im Training und mehr Möglichkeiten im Spiel“, erklärt Bergmann.