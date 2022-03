USC Münster gerät in Terminnot

MünsterAn diesem Dienstag macht sich der USC Münster auf den Weg nach Schwerin. Mittwochabend (19 Uhr) kommt es zur nächsten Auflage des Volleyball-Klassikers, das Duell läutet den Endspurt der Bundesliga-Hauptrunde ein. Am 19. März soll die Doppelrunde abgeschlossen sein, kurz darauf starten die Playoffs – es ist ein Wettlauf gegen die Uhr. Im ohnehin schon prall gefüllten Terminkalender ist nun auch noch die am vergangenen Samstag abgesetzte Begegnung des USC gegen Dresden unterzubringen. „Irgendwie kriegen wir das schon hin“, sagt Münsters Sportlicher Leiter Ralph Bergmann zuversichtlich.

Theoretische Möglichkeit, die Saison zu verlängern

In jedem Fall ist die Übung ambitioniert. Schon jetzt drängt sich Spiel an Spiel. Auf die Partie beim SSC Palmberg Schwerin folgen die Begegnungen gegen Straubig (8. März), in Erfurt (12. März) gegen Aachen (16. März) und gegen Vilsbiburg (19. März). Am kommenden Wochenende wäre noch etwas frei. Dann aber soll das Endspiel im DVV-Pokal stattfinden. Für die Bundesliga der wichtigste Termin im Jahr. Eigentlich unantastbar und „heilig“ – doch jetzt wegen des Infektionsausbruchs im Dresdner Lager akut gefährdet. Am Sonntag meldeten die Sachsen, dass acht Teammitglieder betroffen seien. Niemand weiß, ob das Traumfinale gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter MTV Stuttgart stattfinden kann. Und was aus dem Ligaspiel in Münster wird.

Bergmann spricht „von der theoretischen Möglichkeit, die Saison zu verlängern“. Im Center der Volleyball Bundesliga (VBL) in Berlin bittet Josephine Dörfler, Geschäftsleiterin Medien und Kommunikation, um Geduld. Beileibe nicht zum ersten Mal in der Pandemie sucht die VBL nach Lösungen. „Wichtig ist, dass wir die Saison gut und normal zu Ende bringen. Wir müssen sehr flexibel bleiben“, meint Bergmann.

Enger Fahrplan wartet auf den USC

Was das im Zweifel bedeutet, hat Aufsteiger Neuwied schon erfahren. Das abgeschlagene Liga-Schlusslicht – schon mehrmals in Quarantäne – bestritt im Februar in nur sieben Tagen vier Spiele. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nun auch der USC-Fahrplan eine zusätzliche Kurztaktung erfährt und die Mannschaft binnen 48 Stunden zweimal zum Einsatz gebeten wird. Was zwar ungewöhnlich wäre, aber keine Novität: Als die Entscheidungen in der Bundesliga noch in Meister- und Abstiegsrunde fielen, waren zwei Begegnungen am Wochenende die Regel.

Münster wird sich nicht beklagen und die VBL bei der Suche nach Wegen aus dem Dilemma unterstützen. Fraglos spielt dem Tabellenachten in die Karten, dass er vier seiner noch ausstehenden sechs Begegnungen in eigener Halle spielen darf. „Wir stehen da noch gut da. Anderen geht es schlechter“, sagt Bergmann.