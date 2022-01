USC vor drittem Duell mit Tabellennachbar Wiesbaden

Münster

Im Saisonduell zwischen dem USC Münster und dem VC Wiesbaden steht es 1:1. Die Unabhängigen verloren das Hinspiel in der Liga 2:3, im Pokalwettbewerb gelang ihnen die Revanche. In Hessen steht an diesem Freitag der dritte Vergleich an – er könnte richtungsweisend sein.

Von Wilfried Sprenger