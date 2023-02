„Anforderungen immer höher“: USC baut im Training auf eine App

Im Sommer tat sich einiges beim USC Münster, viele Neuzugänge kamen zum Volleyball-Bundesligisten – und einer verrichtet seine Dienste ganz im Verborgenen. Die App mit dem Namen „Prevention Management Tool“ (PMT) hilft dem Club seit Saisonbeginn, die Belastung der einzelnen Spielerinnen noch besser steuern zu können.

Jeden Morgen müssen die Volleyballerinnen Fragen zum subjektiven Empfinden beantworten: Wie fühlst du dich? Wie war der Schlaf? Hast du Schmerzen? Aber auch: In welcher Zyklusphase befindest du dich gerade? Die Angaben landen anschließend in einer Anwendung, auf die das Trainerteam um Lisa Thomsen und die drei Physiotherapeuten Zugriff haben. „Als grober Richtwert sind die Angaben der Mädels sehr wertvoll“, sagt Thomsen, ergänzt aber auch: „Viel wichtiger ist der persönliche Austausch. Den kann keine App ersetzen.“

Thomsen: „Kontrollieren, was wir kontrollieren können“

Gemeinsam mit dem Physiotherapie-Team von „Rehab-Five“ führte der Verein demnach die Software ein, die die Verwaltungsberufsgenossenschaft als Präventionsmittel für Verletzungen auf den Markt gebracht hat. „Wir haben die App zuvor schon beim Handball-Drittligisten TV Emsdetten genutzt und gute Erfahrungen damit gemacht“, erklärt Aric Brämswig, Geschäftsführer von „Rehab-Five“.

Der Kader des USC Münster in der Saison 2022/23 Anna Marie Church: Libera, Jahrgang 1993, 1,73 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Nikolina Maros: Diagonal, Jahrgang 1997, 1,82 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Juliane Schröder: Mittelblock, Jahrgang 1994, 1,86 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Iris Scholten: Diagonal, Jahrgang 1999, 1,91 Meter Foto: Imago Elena Kömmling: Außenangriff, Jahrgang 2000, 1,78 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Luisa van Clewe (r.): Mittelblock, Jahrgang 2003, 1,93 Meter Foto: Peter Leßmann Zoe Fleck: Libera, Jahrgang 2000, 1,69 Meter Foto: Juergen Peperhowe Lilly Topic: Mittelblock, Jahrgang 1997, 1,87 Meter Foto: Imago/Bildbyran Katerina Valkova (r.): Zuspiel, Jahrgang 1996, 1,77 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Meghan Barthel: Zuspiel, Jahrgang 2000, 1,79 Meter Foto: Wilfried Hiegemann Mikala Mogensen: Außenangriff, Jahrgang 2001, 1,87 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Mia Kirchhoff (Mitte): Außenangriff, Jahrgang 2004, 1,82 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Maria Schlegel: Außenangriff, Jahrgang 1993, 1,84 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Tatiana Prosvirina (r.): Mittelblock, Jahrgang 2000, 1,86 Meter Foto: USC

Weil die Anwendung über keinerlei Voreinstellungen für Volleyballerinnen verfügte, brauchte es einen Monat, um Erfahrungs- und Vergleichswerte zu sammeln. Brämswig sagt: „Das System ermittelt durch einen Algorithmus Gefahrenpunkte bei den Spielerinnen. So sollen die Belastung besser gesteuert und muskuläre Verletzungen verhindert werden.“ Das gelang in der laufenden Serie bis dato.

Für Coach Thomsen geht’s darum, so viele Infos zum körperlichen Zustand der Spielerinnen zu bekommen wie möglich. Sie erklärt: „Die Anforderungen in der Bundesliga werden immer höher. Wir versuchen in Sachen Belastung zu kontrollieren, was wir kontrollieren können.“