„Einfach ein Monster“: USC feiert Aushilfsblockerin und einen Joker

Sechs Spiele, vier Siege und auf Platz fünf hinter den Big Four. Die Momentaufnahme kann sich nach dem 3:1 gegen Suhl sehen lassen für den USC Münster. Ein Erfolg des Kollektivs, in dem aber ein Duo besondere Rollen einnahm.

Schon am Tag vor der Bundesliga-Partie gegen den VfB Suhl hatte Trainerin Lisa Thomsen den Wert von Nikolina Maros herausgestrichen. Einen „wahren Goldschatz“ hatte sie die Österreicherin genannt, hatte damit die Vielseitigkeit der 25-Jährigen betont. Und als ob Maros, die alle nur Niki rufen, das Lob direkt bestätigen wollte, trumpfte sie beim 3:1-Erfolg gegen den VfB Suhl auf. War in den Momenten da, als sich der USC Münster im dritten Abschnitt gegen einen drohenden Satzrückstand stemmte. Die Aushilfsblockerin, die eigentlich im Diagonalangriff daheim ist, setzte nachhaltige Zeichen und war eines von vielen Puzzleteilen beim dritten Heimsieg.

„Es ist immer schwierig, nach so einer Teamleistung jemanden herauszustreichen. Aber Niki hat mit ihrem unbändigen Willen viel Energie aufs Feld gebracht. Sie ist so wertvoll für die Mannschaft. Ich kann ihr jede Position geben, sie würde sich überall ihr Herz zerreißen“, schob Thomsen das nächste Lob hinterher. Verdient, war Maros doch mit insgesamt fünf Block-Punkten in diesem Bereich statistisch die Beste des Spiels.

Verletzte Schröder gibt wichtige Tipps

Nachdem mit Juliane Schröder (Bänderriss) die nächste Blockerin ausgefallen war, übernahm Maros wie schon bei der Europapokal-Qualifikation in Chieri und zuletzt in Stuttgart wieder den Platz in der Mitte. Als ob sie nie etwas anderes getan hätte. „Das Team hat mich dort gebraucht“, sagte Maros in aller Bescheidenheit. Zwar hatte sie mit 16 Jahren zu Beginn ihrer Karriere schon einmal als Blockerin gespielt, war auch bei ihrer Nationalmannschaft ebendort schon eingesprungen.

Der Kader des USC Münster in der Saison 2022/23 Anna Marie Church: Libera, Jahrgang 1993, 1,73 Meter Foto: www.imago-images.de Nikolina Maros: Diagonal, Jahrgang 1987, 1,82 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Juliane Schröder: Mittelblock, Jahrgang 1994, 1,86 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Iris Scholten: Diagonal, Jahrgang 1999, 1,91 Meter Foto: Imago Elena Kömmling: Außenangriff, Jahrgang 2000, 1,78 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Luisa van Clewe (r.): Mittelblock, Jahrgang 2003, 1,93 Meter Foto: Imago/Beautiful Sports Lilly Topic: Mittelblock, Jahrgang 1997, 1,87 Meter Foto: Imago/Bildbyran Katarina Valkova (r.): Zuspiel, Jahrgang 1996, 1,77 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Meghan Barthel: Zuspiel, Jahrgang 2000, 1,79 Meter Foto: Wilfried Hiegemann Mikala Morgensen: Außenangriff, Jahrgang 2001, 1,87 Meter Foto: USC Münster Mia Kirchhoff (Mitte): Außenangriff, Jahrgang 2004, 1,82 Meter Foto: www.imago-images.de Maria Schlegel: Außenangriff, Jahrgang 1993, 1,84 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Tatiana Prosvirina (r.): Mittelblock, Jahrgang 2000, 1,86 Meter Foto: USC

Doch ihre Paradeposition ist die Mitte sicher nicht. Da helfen Tipps, die Schröder ihr am Mittwochabend von der Bank aus gegeben hat. „Jule ist eine große Hilfe und hat mir immer mal wieder gesagt, was ich tun muss“, erklärte Maros, die mit drei Blocks binnen kurzer Zeit den USC im so wichtigen Satz drei mächtig angeschoben hatte. „Einfach nur ein Monster“, sagte Teamkollegin Elena Kömmling gleichsam liebe- wie respektvoll.

Thomsen: „MVP? Das hat sie sich verdient“

Auch die 22-Jährige spielte eine wichtige Rolle beim vierten Saisonsieg der Unabhängigen, die nach dem ersten Satzgewinn (25:20) und einer 10:4-Führung in Abschnitt zwei ins Straucheln geraten waren. „Da hat Suhl Gas gegeben und ist volles Risiko gegangen. Das war nicht einfach“, schilderte Kömmling ihre Eindrücke von der Seitenlinie. Als sie später eingewechselt wurde, hatte Suhl nach Sätzen ausgeglichen und lag dann mit 13:9 vorne. Münster wackelte, schwor sich dann aber beim 10:15 in einer Auszeit ein – im großen Kreis.

Inzwischen ein gewohntes Bild am Berg Fidel: Die Spielerinnen des USC Münster feiern ihren Heimsieg gegen Suhl mit den Fans. Foto: Jürgen Peperhowe

„Da haben wir uns noch einmal ins Gedächtnis gerufen, dass wir füreinander und nicht nur miteinander spielen. Das hat uns neue Energie gegeben. Und gerade gegen Teams wie Suhl braucht man diese“, meinte Kömmling, die wichtige Punkte etwa zum 17:17 sowie 18:18 machte und damit wie beim Heimsieg gegen SW Erfurt (3:2) die Jokerrolle perfekt ausfüllte. „Das war eine bärenstarke Leistung. Die MVP-Auszeichnung hat sich Elena verdient“, sagte Thomsen.

Maros, Kömmling, dazu Topscorerin Iris Scholten (24 Punkte), Maria Schlegel oder Zuspielerin Katerina Valkova und Daniela Öhman als zweite Blockerin – der USC war im Kollektiv stark, meisterte „das super schwere Spiel gegen einen angeknockten Boxer“, wie Thomsen den VfB aus Thüringen wegen seiner massiven Verletzungssorgen im Zuspiel – Nachverpflichtung Jenni Liu war erst am Mittwoch zum Team gestoßen – bezeichnete. Doch diesen angeschlagenen Boxer schickte Münster nach 113 Minuten auf die Bretter, behielt die drei Punkte am Berg Fidel. Auch dank „Goldschatz“ Maros und „Joker“ Kömmling.