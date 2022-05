VfL Sassenberg ist schon vor dem Spiel gegen Ahlen abgestiegen

Eigentlich wollten die Handballerinnen des VfL Sassenberg ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen, wenn am heutigen Donnerstag die Ahlener SG ab 20.15 Uhr zum Derby in der Herxfeldhalle gastiert. Diese Hoffnung, im Saisonendspurt doch noch das fast Unmögliche zu schaffen, hat sich allerdings zerschlagen. Die Hesselstädterinnen sind seit dem späten Dienstagabend abgestiegen und müssen zurück in die Landesliga.

