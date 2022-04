Beim BSV Ostbevern muss gegen Köln und Bad Laer die Performance stimmen

Erst zu Hause gegen den FCJ Köln II, dann beim SV Bad Laer: Mit einem Doppelpack innerhalb von rund 45 Stunden beendet der BSV Ostbevern die Saison. Wichtig für Trainer Dominik Münch und sein Team: Die Performance muss stimmen. So wie in beiden Hinspielen.

Nach einer deprimierenden Niederlage wollen Sportler und Sportlerinnen möglichst schnell wieder spielen. Sagen sie zumindest immer. Sie wollen nicht so lange über die Schmach nachdenken müssen und sie umgehend wieder wettmachen. Diesbezüglich haben die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern großes Pech.

Fast einen Monat lang mussten sie jetzt mit der überraschenden 0:3-Niederlage beim TV Hörde leben. Mit dieser Abfuhr, die dem MTV Hildesheim wohl den Weg zur Meisterschaft in der 3. Liga West freigemacht hat. Mit drei Punkten Vorsprung liegen die Norddeutschen an der Tabellenspitze. Beide Vereine spielen noch zweimal in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

Die BSV-Frauen beenden die Saison mit einem Doppelpack innerhalb von rund 45 Stunden. Am heutigen Freitag kommt um 20 Uhr die zweite Mannschaft des FCJ Köln in die Beverhalle, am Sonntag (17 Uhr) gastieren die Ostbevernerinnen quasi in der Nachbarschaft beim SV Bad Laer.

Kader ist komplett

Natürlich wäre auch sein Team nach der Pleite in Dortmund liebend gerne schnell wieder aufs Viereck gegangen, gesteht BSV-Trainer Dominik Münch. „Aber das hat Corona halt nicht zugelassen. Wir hätten vorher nicht spielen können.“ Vier positive Fälle hatte das Team. Für den Doppelspieltag sind alle elf Spielerinnen wieder dabei.

Will der Verfolger jetzt Druck auf Hildesheim ausüben? Kommt vom Tabellenzweiten eine knackige Kampfansage? Überhaupt nicht. „Das steht für uns überhaupt nicht im Vordergrund. Das Ding ist geritzt“, beteuert Münch. „Nachdem was in Hörde passiert ist, geht es für uns darum, dass das nicht den Abschluss der Saison bestimmt“, erklärt der Coach. „Wir haben eine tolle Saison gespielt und wollen jetzt noch Zeichen setzen. Wir wollen die Saison vor hoffentlich zweimal vielen Zuschauern und toller Stimmung mit einer guten Performance zu Ende bringen.“ In den beiden Hinspielen stimmte die Performance. Und wie: Sowohl in Köln als auch gegen Bad Laer gewannen die Ostbevernerinnen mit 3:0.

„ »Wir haben sauber gespielt, sehr diszipliniert, und selbst keinen Blödsinn gemacht.« “ Dominik Münch

„In Köln lief sehr viel glatt“, erinnert sich Münch. „Der Gegner hat hohes Risiko gespielt, aber nicht viel getroffen an dem Tag. Wir haben sauber gespielt, sehr diszipliniert, und selbst keinen Blödsinn gemacht.“ Enger war das 3:0 gegen Bad Laer. „Der erste Satz lief ein bisschen glücklich für uns. Das hat dem Gegner den Nerv geraubt“, sagt Münch. Und sein Team habe die beiden Schlüsselspielerinnen Johanna Müller und Laura Seete im Griff gehabt.

Beide Siege zu wiederholen, wird eine Aufgabe, weiß Münch. Erst recht wegen der langen Wartezeit seit dem Spiel in Hörde.

Der BSV spendet die kompletten Eintrittsgelder des Heimspiels am heutigen Freitag (20 Uhr) für die Ukraine. Für eine konkrete Hilfsorganisation hat sich die Abteilung noch nicht entschieden.