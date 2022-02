BSV Ostbevern geht mit guten Chancen in die Meisterrunde

Viel Grund zum Jubeln hatten die BSV-Volleyballerinnen um Libera Franziska Seidel (weißes Trikot) in der Vorrunde der 3. Liga West. Sie haben ihre Gruppe gewonnen und gehen Mitte Februar mit einer vorzüglichen Ausgangsposition in die Meisterrunde.

„Wir haben eine hervorragende Vorrunde in einer anspruchsvollen Gruppe gespielt“, fällt Dominik Münchs Resümee des ersten Saisonteils in der 3. Liga West sehr positiv aus, was nach zehn Siegen in zwölf Spielen und Tabellenplatz eins im Abschlussklassement der Vorrundengruppe 2 aber auch kaum verwundern kann. „Ich sehe unsere beiden Niederlagen gegen Bremen und Hildesheim nicht als Manko an. Wir waren da nicht schlecht, sondern unsere Gegner einfach besser“, blickt der Trainer des BSV Ostbevern zurück.