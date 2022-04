BSV Ostbevern gewinnt am Tag der großen Aufholjagden in Bad Laer

Das letzte Saisonspiel des BSV Ostbevern beim SV Bad Laer hatte viele Parallelen zur Partie zwei Tage zuvor gegen den FCJ Köln II. Wieder eine wechselhafte Leistung, wieder große Spannung und Unterhaltung, wieder ein Sieg. Diesmal aber musste der BSV nicht in den Tiebreak. Und das war auch gut so.

Mit dem 3:0-Sieg beim TV Hörde bejubelte der MTV Hildesheim am Samstag den vorzeitigen Meistertitel in der 3. Liga West. Da stand schon fest, dass der BSV Ostbevern die Saison als Vizemeister beenden wird und der SV Bad Laer als Dritter. Die westfälisch-niedersächsischen Nachbarn bewiesen dann am Sonntag, dass ein Spiel auch erhöhten Pulsschlag beim Publikum erzeugen kann, wenn es um nichts mehr geht. Die BSV-Volleyballerinnen gewannen ein nicht hochklassiges, aber hochspannendes Duell mit beeindruckenden Aufholjagden vor 150 Zuschauern in Bad Laer mit 3:1 (25:14, 26:24, 23:25, 26:24).

MEHR ZUM THEMA Volleyball: 3. Liga West Frauen BSV Ostbevern gewinnt Spektakel gegen FCJ Köln II

Volleyball: BSV Ostbevern in Bad Laer Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 beim SV Bad Laer. Foto: Ralf Aumüller

Die Begegnung hatte Parallelen zum Match in Ostbevern zwei Tage zuvor gegen den FCJ Köln II. Wieder dominierte der BSV den ersten Satz, wieder kam der Gegner danach ins Spiel und sorgte vor einer wieder stimmgewaltigen Kulisse für einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Wieder zeigten die Ostbevernerinnen eine sehr wechselhafte Vorstellung, wieder durften sie nach dem letzten Ballwechsel jubeln. Und wieder wurde Esther Spöler als wertvollste Spielerin des Siegerteams gekürt. Der große Unterschied: Diesmal musste die Mannschaft von Dominik Münch nicht in den Tiebreak, sondern holte drei Punkte.

Und das war auch gut so, betonte der BSV-Trainer. „Spielerisch war es etwas besser als gegen Köln, aber uns ist nachher die Kraft ausgegangen.“ Auch körperlich, vor allem aber mental. Mit dem Doppelpack zum Saisonausklang war Münch auch deshalb „topzufrieden“.

13:20-Rückstand aufgeholt

Über einen guten Aufschlag beherrschte seine Mannschaft den Gegner im ersten Satz. Dann waren die Kräfteverhältnisse bis zum Schluss ausgeglichen. Im zweiten Durchgang holten die BSV-Frauen einen 13:20-Rückstand auf und wehrten zwei Satzbälle ab, ehe sie in der Verlängerung triumphierten. Das warf Bad Laer aber nicht aus der Bahn. Die Gastgeberinnen ließen im dritten Abschnitt zwar einen 22:14-Vorsprung zum 23:22 schmelzen, behielten aber die Nerven und verkürzten auf 1:2 Sätze.

Im vierten Durchgang das gleiche Spielchen, nur wieder mit vertauschten Rollen. Jetzt lag der BSV mit 18:11, 23:19 und 24:22 in Führung, ehe Bad Laer zum 24:24 ausglich – um dann kurz darauf den Gästen aus NRW doch noch zum Sieg gratulieren zu müssen.

BSV-Frauen: Hattemer, Roer, Kerkhoff, A. Dreckmann, Spöler, L. Dreckmann, Seidel, Mersch-Schneider, Knight, Schulte-Döinghaus, Horstmann.