BSV Ostbevern ist zufrieden nach der Niederlage in Borken

Esther Spöler (Nummer 10) ist eine von drei BSV-Spielerinnen, die am Samstagabend in Borken vor knapp 550 Zuschauern an alter Wirkungsstätte antraten.

Wunder passieren auch in der 2. Volleyball-Bundesliga nicht alle paar Wochen. 21 Tage nach dem sensationellen 3:0-Sieg in Stralsund verloren die Frauen des BSV Ostbevern am Samstagabend bei den Skurios Volleys Borken standesgemäß mit 1:3 (15:25, 25:18, 19:25, 14:25). Keine Niederlage, über die sich der Aufsteiger ärgern muss. Der Tabellenführer der Nord-Staffel steuert stramm auf Meister-Kurs. Die Borkenerinnen feierten vor knapp 550 Zuschauern in ihrem 20. Spiel den 19. Sieg.

„ »Am Ende war Borken zu stabil.« “ Dominik Münch

„Wir können ganz zufrieden sein mit unserem Auftritt“, sagte BSV-Trainer Dominik Münch. „Wir haben vor toller Kulisse gut gespielt, Widerstand geleistet und einen Satz gewonnen. Am Ende war Borken zu stabil.“ Das war der entscheidende Unterschied zum Überraschungscoup in Mecklenburg-Vorpommern.

Deutlich mussten die Ostbevernerinnen den ersten und vierten Satz abgeben. „Da hatten wir Probleme damit, an unsere Chance zu glauben, wenn wir in Rückstand lagen“ analysierte Münch. Anders als Stralsund habe Borken keine längeren Punkte-Serien der Gäste zugelassen.

Serie zum 9:14

Im zweiten Satz waren die BSV-Frauen von Anfang an gut im Spiel und im Rhythmus. „Das hat uns einen Schub gegeben, zuversichtlicher weiterzuspielen.“ Sie gewannen den Durchgang und hielten den dritten Satz zunächst offen, ehe sie eine Serie zum 9:14 kassierten. „Das war vielleicht die entscheidende Phase im Spiel“, sagte Münch in der Rückschau. Es blieb bei dem einen Satzgewinn.

Als MVP auf BSV-Seite wurde nicht eine der ehemaligen Skurios-Spielerinnen Esther Spöler, Hannah Hattemer oder Sophia Kerkhoff ausgezeichnet, die vom Hallensprecher besonders freundlich empfangen worden waren, sondern Außenangreiferin Kathrin Pasel.

Heimspiel gegen Leverkusen

„Aus diesem Spiel können wir Selbstvertrauen ziehen. Leverkusen zu Hause wird nicht leichter“, blickt Münch bereits voraus. Nach einem spielfreien Wochenende erwartet der BSV am 19. März (Sonntag, Spielbeginn um 16 Uhr) in der Beverhalle die Bayer-Mannschaft. Auch ein Team, das daheim überraschend gegen Ostbevern verloren hat (2:3).

BSV-Frauen: Pasel, Fallah, Kerkhoff, Hattemer, Spöler, Knight, Mersch-Schneider, Seidel, L. Dreckmann, Strothoff, Horstmann, A. Dreckmann, Roer, Lüpken.