BSV Ostbevern muss die Gummi-Wand von BW Dingden bezwingen

Es wäre mal an der Zeit, die überschaubare Zweitliga-Bilanz gegen BW Dingden aufzuhübschen. Der BSV Ostbevern möchte in Hamminkeln punkten, muss dafür aber eine Gummi-Wand bezwingen. Ein besonderes Spiel ist es für BSV-Neuzugang Kathrin Pasel.

Für Kathrin Pasel (l.) kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit ehemaligen Teamkolleginnen aus Dingden.

Dreimal haben sich die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern und des SV BW Dingden in der 2. Bundesliga gegenübergestanden – mit bislang eher magerer Ausbeute aus Ostbeverner Sicht. Einmal ergatterte der BSV bei einer Tiebreak-Niederlage einen Zähler, in den beiden anderen Duellen behielt das Team aus Hamminkeln jeweils mit 3:1 die Oberhand.

Es wäre also mal an der Zeit, diese überschaubare Bilanz aufzuhübschen. Die nächste Chance dazu bietet sich der Mannschaft von Dominik Münch am heutigen Samstag um 19.30 Uhr, wenn sie beim Tabellensiebten antritt, der zwei Zähler mehr aufweist.

Die Dingdener Philosophie

„Im Jugendvolleyball haben wir uns schon oft gegenübergestanden“, sagt der BSV-Trainer. „Meine älteste Erinnerung reicht bis ins Jahr 2008 zurück, als wir uns bei der Westdeutschen Meisterschaft für U 12-Teams begegnet sind. Schon damals haben sie wie eine Gummi-Wand gespielt und waren sehr abwehrstark. Sie halten den Ball lange im Spiel und erhalten dadurch mehr Möglichkeiten im Angriff. Dieses Bild hat sich bis heute immer wieder bestätigt. Diese Volleyball-Philosophie prägt Dingdener Mannschaften“, so Münch weiter. „Wenn man keine herausragenden Athletinnen hat, muss man andere Qualitäten fördern. Aber es ist auch nichts, was wir in der 2. Liga noch nie gesehen hätten.“

Ein Vorbild für den BSV?

Wie der BSV ist BW Dingden ein Dorfverein, der nicht ständig Spielerinnen aus dem Umfeld bekommt. „Es ist eine ausgewogene Gruppe, die ihr Spiel über viele Positionen aufzieht. So haben sie immer wieder den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert und könnten damit ein Vorbild für uns sein.“

Von beträchtlichem Vorteil für die Gäste aus Ostbevern dürfte sein, dass sie sich unter der Woche in fast kompletter Besetzung auf das anstehende Spiel vorbereiten konnten. Auch am heutigen Samstag werden voraussichtlich alle Akteurinnen dabei sein. „Mal schauen, was wir reißen können“, blickt Münch verhalten optimistisch aufs Wochenende.

Für eine Spielerin kommt es in Dingden zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Kathrin Pasel hat mehrere Jahre das Trikot der Westmünsterländerinnen getragen, ehe sie sich BW Aasee und nun dem Aufsteiger aus Ostbevern anschloss.