BSV Ostbevern spielt gegen das andere der zwei Essener Teams

Nach zwei Doppelspieltagen mit vier Begegnungen in neun Tagen ist dieses Wochenende fast schon Entspannung für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern. Sie treten nur einmal an und müssen am Sonntag auch nicht weit fahren. Nur bis nach Essen, um 16 Uhr beginnt das Match beim VC Allbau.

Der Aufsteiger aus Ostbevern steckt mitten in wichtigen Wochen, wenn man die Tabelle in der 2. Bundesliga Nord als Maßstab nimmt. Vielleicht sogar in den am Ende entscheidenden Wochen. Die BSV-Frauen haben gerade zweimal gegen den VCO Berlin gespielt (3:2 und 3:1 gewonnen), jetzt geht’s nach Essen, dann kommt der Schweriner SC II nach Ostbevern. Das heißt: der aktuell Viertletzte gegen den Vorletzten, den Drittletzten und den Letzten. Da zählt jeder Punkt doppelt, jede Niederlage tut doppelt weh.

„ »Wir wollen nicht in die Falle tappen, dass wir Druck bekommen.« “ Dominik Münch

Seine Mannschaft solle das am Sonntag ausblenden, wünscht sich Dominik Münch. „Wir wollen nicht in die Falle tappen, dass wir Druck bekommen und dann vielleicht mit uns hadern“, sagt der BSV-Trainer. Die Tabelle sei in diesem Fall „kein sinnvoller Maßstab“. Denn: Es gebe eine Essener Hinrunden- und eine Rückrunden-Mannschaft.

Sofort zwei Siege

Jetzt sind zentrale Spielerinnen wieder dabei, und der VC Allbau hat zuletzt gegen Hamburg (3:0) und in Köln (3:1) gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren belegte der Club mit ähnlichem Kader die Plätze drei und vier. Beim 3:2-Sieg des BSV im Hinspiel (nach 0:2-Satzrückstand und 30:28 im vierten Satz) fehlten Leistungsträgerinnen wie Sandra Ferger, Lena Werzinger (beide Außenangriff) und Natalie Wolter (Zuspiel). „Die Mannschaft hat jetzt mehr Stabilität“, sagt Münch.

Nicht alle sind topfit

Erschwerend kommt aus BSV-Sicht die eigene Personalsituation hinzu. Neben der länger verletzten Esther Spöler fehlt auch die 17-jährige Amelie Strothoff, der die Weisheitszähne gezogen wurden. Vera Horstmann ist zudem noch nicht wieder topfit, Sophia Kerkhoff und Sophia Fallah waren in dieser Woche erkältet. Aus der zweiten Mannschaft fährt Johanna Struffert mit und eventuell auch Melina Heitkötter.

„Abwarten, wie die Kräfteverhältnisse dann wirklich sind. Wir werden uns teuer verkaufen“, sagt Münch. Der Coach betont: „Wir malen ganz sicher nicht schwarz. Wir freuen uns auf das Spiel.“