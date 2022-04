BSV Ostbevern stellt Lizenzantrag für die 2. Bundesliga

Ihr letztes Saisonspiel absolvierten die BSV-Frauen – hier Anna Dreckmann (Nummer 11) und Esther Spöler (10) – am 10. April in Bad Laer. Als Vizemeister haben sie den direkten Aufstiegsplatz verpasst, hoffen aber noch auf eine Chance auf die Zweitliga-Rückkehr.

Die Entscheidung ist spät gefallen, aber dann sehr deutlich, ohne Wenn und Aber: Der BSV Ostbevern stellt einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga. Mit diesem Wunsch sei die Mannschaft jetzt an die „Teamleitung“ herangetreten, wie der Verein mitteilt. Die Verantwortlichen in der Volleyball-Abteilung sind überzeugt, dass sie die Anforderungen nach einem Aufstieg stemmen könnten.

MEHR ZUM THEMA Volleyball: 3. Liga Damen Mannschaftsfahrt des BSV Ostbevern führt zum Weingut

Ob die BSV-Frauen die Chance bekommen, in diesem Jahr sofort in die 2. Liga zurückzukehren, ist offen. Als Vizemeister in der 3. Liga West hinter dem MTV Hildesheim hat der Absteiger den direkten Wiederaufstieg verfehlt. Nur wenn ein Drittliga-Meister oder ein Zweitligist auf seinen Platz im Bundesliga-Unterhaus verzichtet, könnte Ostbevern noch zum Zuge kommen. Darüber entscheidet der Dachverband Volleyball-Bundesliga (VBL), wenn alle Lizenzanträge vorliegen. Die Frist endet am 2. Mai. Die Aufstiegschancen kann BSV-Abteilungsleiter und Trainer Dominik Münch derzeit nicht einschätzen.

Kein „Welpenschutz“ mehr

Der BSV hat von 2019 bis 2021 in der 2. Bundesliga Nord gespielt. In den ersten beiden Jahren in dieser Klasse verlangt die VBL noch geringere Gebühren als von den anderen Vereinen und schraubt die Auflagen herunter. Dieser „Welpenschutz“, wie es Teammanager Andreas Schneider nennt, würde nun nicht mehr für den BSV gelten. „Die Anforderungen, finanziell wie strukturell, steigen an“, wird Schneider in der Clubmitteilung zitiert. „Vor allem im Bereich der strukturellen Weiterentwicklung haben wir bereits ein gutes Stück Weg zurücklegen können und sehen uns nach Rücksprache mit dem Gesamtverein daher bereit, den Wunsch der Mannschaft zu unterstützen.“

Der BSV müsste zum Beispiel den Jugendtrainerbereich verstärken, erklärt Münch. „Die VBL fordert bestimmte Teilzeit- beziehungsweise Minijob-Anstellungen. Für uns ist das ein großer Schritt, für den Gesamtverein ist das aber kein Neuland.“ Bislang seien alle Trainer ehrenamtlich oder auf Basis von Aufwandsentschädigungen engagiert. Ein weiterer Punkt aus dem VBL-Katalog wäre das Live-Streaming der Heimspiele. Das läuft bereits in Ostbevern, in der 2. Liga müsste der Club aber das Equipment weiter verbessern und mit einem professionellen Anbieter kooperieren.

„Phänomenale Unterstützung“

Nicht zuletzt bedeutet ein Aufstieg auch größere finanzielle Belastungen. Der BSV müsste den Etat erhöhen. Das Budget fällt schwerpunktmäßig in den Zuständigkeitsbereich des stellvertretenden Abteilungsleiters Norbert Horstmann. Beim Thema Sponsoring sei der Verein auf einem guten Weg und in der Lage, das noch auszubauen. Weiterhin benötige die Abteilung, so Horstmann, die bislang schon „phänomenale Unterstützung aus dem Ostbeverner Umfeld“, also von den Helferinnen und Helfern, dem Hauptverein, der Gemeindeverwaltung und den Unternehmen.

Rein sportlich haben die BSV-Frauen in dieser Saison gezeigt, dass sie sich die 2. Liga zutrauen dürfen. Eine Voraussetzung für den Lizenzantrag war auch, dass die Mannschaft „in weiten Teilen erhalten bleibt“, wie es Münch formuliert. „Wir werden uns nicht fünf neue Spielerinnen besorgen müssen, aber es wird wohl punktuelle Veränderungen geben.“ Die seien allein schon deshalb notwendig, weil der Kader mit zuletzt elf Volleyballerinnen sehr klein ist. Das ist dünn – für die 2. Liga, aber auch für die 3. Liga.