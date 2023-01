Esther Spöler und die Emotionen auf der Bank des BSV Ostbevern

Esther Spöler ist verletzt, die Mittelblockerin fehlte dem BSV Ostbevern auch am Doppelspieltag in Berlin. Die 24-Jährige ist aber mitgereist. Im Interview spricht Spöler darüber, wie sich das so anfühlt auf der Bank und wann sie wieder fit ist.

Die Zweitliga-Frauen des BSV Ostbevern haben das Wochenende in Berlin verbracht. Am Samstag verloren sie 0:3 beim BBSC, am Sonntag gewannen sie 3:1 beim VC Olympia. Esther Spöler war dabei, aber nur als moralische Unterstützung. Die Mittelblockerin fehlt seit Jahresbeginn, sie hat sich zwei Außenbänder am rechten Fußgelenk gerissen. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat mit der 24-Jährigen darüber gesprochen, wie sich das so anfühlt auf der Bank und wann sie wieder fit ist.