Esther Spöler vom BSV Ostbevern ist wertvollste Spielerin der Liga

Die Nummer eins kommt vom BSV Ostbevern: Esther Spöler führt die MVP-Rangliste der 3. Liga West der Saison 2021/22 an. In Ostbevern hat es sowieso keine Diskussionen über den Wert der Mittelblockerin gegeben. Umso schöner für den Aufsteiger in die 2. Liga, dass Spöler bleibt.

Unter den wertvollsten Spielerinnen in der 3. Liga West ist Esther Spöler die wertvollste. Das gilt zumindest, wenn man das offizielle MVP-Ranking der Saison 2021/22 als Maßstab nimmt. In dieser Liste steht die Volleyballerin des BSV Ostbevern auf dem ersten Platz.

MVP steht für Most Valuable Player. Nach jedem Match küren die Trainerinnen oder Trainer der beiden Mannschaften eine Spielerin des Gegners als wertvollste Kraft ihres Teams. Die beiden Auserkorenen bekommen meistens ein kleines Geschenk und immer eine Medaille – eine goldene für die Vertreterin der Siegermannschaft und eine silberne für die Spielerin des Verlierers.

In der MVP-Rangliste zählt Gold zwei Punkte und Silber einen Punkt. Mit 12 Zählern steht Spöler an der Spitze. Sechsmal bekam sie in der vergangenen Saison die MVP-Plakette in Gold. Andere Spielerinnen sammelten zwar auch sechs Medaillen oder gar sieben, auf sechs goldene kam aber nur die BSV-Mittelblockerin. Die zweitbeste Spielerin aus Ostbevern ist Sophia Kerkhoff mit 8 Punkten (drei Gold und zwei Silber), gefolgt von Lea Dreckmann mit 6 Punkten (drei Gold).

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) übermittelte der MVP-Siegerin eine Urkunde und einen Gutschein, den die Münsteranerin in ihrem Wohnort verbraten kann. „Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich wusste auch nicht, dass das in der 3. Liga ausgezeichnet wird“, sagt Spöler. „Umso mehr habe ich mich gefreut.“ Eine Ehre oder nur eine nette Geste? „Auf jeden Fall ein Highlight für mich“, versichert die 23-Jährige.

In Ostbevern hat es sowieso keine Diskussionen über den Wert der 1,86 Meter großen Mittelblockerin gegeben. Sie spielte eine überragende erste Saison im BSV-Trikot. Umso erleichterter haben die Verantwortlichen des Vizemeisters und Aufsteigers Spölers Zusage für die nächste Spielzeit, die dritte der BSV-Frauen in der 2. Bundesliga, zur Kenntnis genommen.

Selbstverständlich war ihre Verlängerung nicht. „Ich habe erst überlegt, ob ich noch mal etwas Anderes mache. In Sicht war auch eine Rückkehr nach Borken, in meine Heimat“, sagt Spöler. Mit den Skurios Volleys Borken feierte sie 2019 den Meistertitel in der 2. Liga Nord. Der Verein hat seinerzeit, wie in diesem Jahr, auf den Aufstieg in die Bundesliga verzichtet. „Auch wegen des Studiums und der Fahrerei habe ich mich jetzt entschieden, in Ostbevern weiterzumachen. Es war sehr schön, dass ich hier direkt Anschluss gefunden habe, und die Mannschaft bleibt ja auch relativ gleich.“