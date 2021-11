Für Sophia Kerkhoff ist beim BSV Ostbevern nur die Nummer neu

Nach einem kurzen Abstecher zum Zweitligisten Skurios Volleys Borken steht Sophia Kerkhoff (ehemals Eggenhaus) seit dieser Saison wieder für ihren Heimatverein BSV Ostbevern am Netz. Nach zwei Auswärtspartien durfte sie mit dem Drittliga-Team am vergangenen Samstag gegen den TV Eiche Horn Bremen (1:3) erstmals wieder in der Beverhalle spielen. Im Interview spricht die 26-jährige Lehramts-Studentin über ihre Rolle in der Mannschaft, die neue Trikotnummer und über die Aufstiegsrunde.

