Heimvorteil entscheidet für BW Dingden gegen den BSV Ostbevern

In den ersten beiden Sätzen ging nicht viel beim BSV Ostbevern. In den anderen beiden spielte der Gast bei BW Dingden wie aus einem Guss. Die BSV-Frauen lagen auch im Tiebreak vorne, am Ende entschied aber wohl der Heimvorteil für Dingden.

Es bleibt dabei: Gegen Blau-Weiß Dingden können die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern in der 2. Bundesliga nicht gewinnen. Im vierten Anlauf seit 2019 gab es die vierte Niederlage für den Rückkehrer ins deutsche Unterhaus. Nach zweimal 1:3 und einem 2:3 war es am Samstagabend aber denkbar knapp. Nach 16:25, 15:25, 25:15 und 25:20 verloren die Gäste im niederrheinischen Hamminkeln im Tiebreak mit 15:17.

Spöler fällt kurzfristig aus

Dass es überhaupt noch so eng werden würde, war nach den ersten beiden Sätzen nicht abzusehen. Die BSV-Frauen starteten mit einem 0:13-Rückstand ins Spiel, in den ersten zwei Durchgängen machten sie zusammen nur 31 Punkte. „Da sind wir ziemlich ins Schwimmen gekommen. Vielleicht wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt“, grübelte Dominik Münch. Vielleicht, so der BSV-Trainer, war auch der kurzfristige Ausfall von Esther Spöler mit ein Grund für den Fehlstart. Die Mittelblockerin war am Freitagabend – kurz vorm Trainingsende – umgeknickt und musste am Tag darauf zuschauen.

„Wir hatten direkt Annahmeprobleme, und das hat ausgestrahlt auf alle Spielelemente“, so Münch über Durchgang eins und zwei, in denen seine Truppe gegen konzentrierte und druckvolle Gastgeberinnen nicht ins Spiel und nicht in den Rhythmus fand.

„ »Als wäre ein Schalter umgelegt worden.« “ Dominik Münch

Das änderte sich schlagartig ab dem dritten Satz. Die Gäste waren gewillt, nicht mit einem 0:3 nach Hause fahren zu müssen. Mit 2:1 gingen sie erstmals in Führung, bauten diese aus und sicherten sich Abschnitt Nummer drei und vier. „Als wäre ein Schalter umgelegt worden“, sagte der BSV-Coach. Jetzt war es genau andersherum: Über eine starke Annahme stabilisierte sich Ostbevern auch in den anderen Bereichen.

„ »Wir waren uns alle einig, dass wir bei diesem Spielverlauf zu Hause gewonnen hätten.« “ Dominik Münch

So lief es bis in den Tiebreak. Die BSV-Frauen steuerten bei Führungen von 8:3, 9:4, 10:8 und 11:9 auf einen Auswärtssieg zu, als Dingden aufholte und neue Luft bekam. Zwei Matchbälle wehrten die Ostbevernerinnen ab, dann mussten sie sich in der Verlängerung geschlagen geben. „Das Publikum wurde bei jedem Punktgewinn der Heimmannschaft lauter. Das war ein Faktor. Wir waren uns alle einig, dass wir bei diesem Spielverlauf zu Hause gewonnen hätten“, sagte Münch. „Unterm Strich sind sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnet. Positiv ist, dass wir ins Spiel zurückgekommen sind. Es fehlte nicht viel, dann hätten wir sogar noch gewonnen.“

Jetzt kommt der Spitzenreiter

Und Spöler hofft, dass sie schnell wieder fit wird. Am kommenden Samstag (19. November, 19 Uhr) kommt mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Skurios Volleys Borken ihr langjähriger Ex-Verein in die Beverhalle.

BSV-Frauen: Hattemer, Roer, Kerkhoff, Pasel, Fallah, Knight, Mersch-Schneider, Seidel, A. Dreckmann, L. Dreckmann, Strothoff, Horstmann, Lüpken.