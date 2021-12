Keine Luft nach oben – BSV Ostbevern gegen Hildesheim und in Cloppenburg

Zwei Spiele in nicht einmal 24 Stunden – das wird schlauchend für den BSV Ostbevern. Die glänzende Perspektive dürfte die Drittliga-Volleyballerinnen aber beflügeln, im Jahres-Endspurt die letzten Kräfte freizusetzen. „Das Wochenende wird herausfordernd für uns“, sagt Trainer Dominik Münch vor dem Spitzenspiel am Samstag (19 Uhr, Beverhalle) gegen den MTV Hildesheim und der auf dem Papier leichteren Aufgabe am Sonntag (16 Uhr) beim TV Cloppenburg.

Münch verspricht: „Wir werden alles dafür tun, um den Einzug in die Meisterrunde frühzeitig perfekt zu machen.“ Dafür reichen im viert- und drittletzten Spiel der Vorrunde sechs Punkte – also jeweils ein 3:0- oder 3:1-Sieg.

„ Wir können uns nicht steigern, weil wir es im Hinspiel ziemlich perfekt gemacht haben. “ Dominik Münch

Beide Hinspiele haben die BSV-Frauen mit 3:0 gewonnen und die Kontrahenten dabei in Grund und Boden geschmettert. So wird es, befürchtet der Coach, nicht noch einmal laufen. Schon gar nicht am Samstagabend im Topspiel zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Vorrundengruppe. Ostbevern, mittlerweile souverän an der Tabellenspitze, sorgte im November für die erste Hildesheimer Niederlage – mit einer Galavorstellung. „Wir können uns nicht steigern, weil wir es im Hinspiel ziemlich perfekt gemacht haben“, sagt Münch. Er erwarte diesmal ein „enges, knappes Spiel, ein Fifty-fifty-Spiel.“ Die Gäste stehen im Kampf um einen der drei Plätze für die Aufstiegsrunde mehr unter Druck als der BSV. Wichtig: Nur die Punkte gegen die anderen beiden Teilnehmer der Meisterrunde werden mitgenommen.

Cloppenburger Siege lassen aufhorchen

Theoretisch könnte den Ostbevernerinnen deshalb also am Sonntag eine Niederlage in Cloppenburg nicht sonderlich wehtun. Die Gastgeberinnen haben nur noch vage, theoretische Chancen, unter die besten Drei zu kommen. In Ostbevern holten sie in den drei Sätzen nur 10, 9 und 14 Punkte.

„Da waren sie stark ersatzgeschwächt, zu Hause werden sie deutlich besser besetzt sein“, warnt Münch. „Und einige Ergebnisse lassen aufhorchen“, denkt er an die Cloppenburger Siege gegen den USC Münster II und in Bremen. „Das wird diesmal kniffelig.“

Den Doppelspieltag geht der BSV mit dem Stammkader von elf Spielerinnen an, weil die potenziellen Ergänzungen am Wochenende mit der U 20 und der zweiten Mannschaft gefordert sind.

Für das Spitzenspiel gegen Hildesheim am Samstag (19 Uhr, Beverhalle) gilt weiterhin die 2G-Regelung und Maskenpflicht.