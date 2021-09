Mari Peters nach Krefeld – BSV Ostbevern braucht noch eine Zuspielerin

Ein Trainingsgast war schon in der Beverhalle. Ob’s was wird mit einer Liaison mit dem BSV Ostbevern, ist noch offen. Auf jeden Fall brauchen die Drittliga-Volleyballerinnen Verstärkung in der Spiel-Regie. Der Grund: Mari Peters steht nicht mehr zur Verfügung.

Das habe sich kurzfristig ergeben, so Trainer Dominik Münch, weil Peters einen Studienplatz in Krefeld bekommen hat. Jetzt sucht der BSV eine zweite Zuspielerin neben Lea Dreckmann. „Wir haben unsere Fühler in verschiedene Richtungen ausgestreckt“, so Münch. Die Saison beginnt für den Zweitliga-Absteiger am 17. Oktober mit einem Gastspiel bei SF Aligse.

In Ostbevern wird seit Wochen wieder in vollem Umfang in der Halle trainiert. „Jetzt geht es um kleinere Baustellen, zum Beispiel die Blockabwehr“, erklärt der Coach. Es sei nun wichtig, auch zu spielen. Das erste Trainingsmatch bestreiten die BSV-Frauen am kommenden Dienstag (noch ohne Zuschauer) gegen den TV Hörde – einem Konkurrenten aus der 3. Liga West, aber aus der anderen Vorrundengruppe.

Am 3. Oktober (Sonntag) nimmt das Team an einem Turnierin Aachen teil mit sechs Mannschaften. Am 9. Oktober (Samstag) ist der BSV Gastgeber eines Turniers mit Blau-Weiß Aasee (3. Liga) und Union Lüdinghausen (Regionalliga), dann mit Zuschauern.