Noch Auflagen für den BSV Ostbevern – Beverhalle darf voll ausgelastet werden

Was für eine lange Zeit: Nach genau einem Jahr und sechs Tagen präsentieren sich die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern erstmals wieder in einem Meisterschaftsspiel in der Beverhalle. Am 31. Oktober 2020 hat der damalige Zweitligist gegen Köln mit 1:3 verloren – in einem Geisterspiel, auf der Tribüne saßen nur einige Funktionäre und Helfer. Das letzte Match vor Zuschauern war am 11. Oktober 2020 gegen Emlichheim. Auch da unterlag das Team mit 1:3.

So voll und so laut wie vor Corona wird es am morgigen Samstag (19 Uhr) gegen den TV Eiche Horn Bremen vermutlich (noch) nicht werden – allein von den Auflagen her würde allerdings nichts dagegensprechen. Es gibt keine Begrenzung der Zuschauerzahl, keine Maskenpflicht auf den Plätzen. Andere Vorgaben muss der Drittligist bei seinen Heimspielen allerdings noch erfüllen. Die WN haben die wichtigsten Maßnahmen zusammengefasst.

Tickets nur direkt in der Halle

Hygienekonzept: Das hat der BSV unter Führung des Hygienebeauftragten Dr. Ulrich Walbelder sowie der Hygieneassistenten Andreas Schneider und Ronny Huber ausgearbeitet. Die Gemeindeverwaltung hat das Paket geprüft und genehmigt.

Kartenverkauf: Online-Reservierungen wie in der Vorsaison sind nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich. Die Besucher erwerben die Eintrittstickets am Samstag vor Ort. Dann bietet der Verein auch Dauerkarten für diese Saison an.

Luca-App wird empfohlen

Einlass: Für alle Personen, die sich am Samstagabend in der Beverhalle aufhalten, gelten die 3G-Regeln. „Wir müssen den Nachweis überprüfen, auch mit einer Identifikation der Person“, erklärt Schneider. Zudem gilt die Maskenpflicht. Nur an ihren Sitz- oder Stehplätzen dürfen die Zuschauer die Maske abnehmen.

Nachverfolgbarkeit: Die Nutzung der Luca-App ist nicht verpflichtend, der BSV empfiehlt das aber. „Schließlich dient sie jedem auch zur eigenen Sicherheit, wenn es mal Corona-Fälle geben sollte“, sagt Schneider.

Hallenkapazität: Die Zuschauerzahl ist nicht begrenzt. So viele Besucher, wie früher in der Beverhalle zugelassen waren, sind auch jetzt erlaubt. „Es gibt auch keine Abstandsregeln oder die Vorgabe wie im letzten Jahr, nur in Zehner-Gruppen sitzen oder stehen zu dürfen“, so Schneider.

Hygienezonen: Tribüne und Spielfeld sind weiterhin in verschiedene Zonen aufgeteilt. „Das ist eine Auflage des DVV. Damit soll versucht werden, Zuschauer und Spielerinnen zu trennen“, erläutert Schneider. Die hintere Treppe ist für Zuschauer gesperrt. Wegemarkierungen sorgen für eine Einbahnstraßenregelung in der Halle. Die Fans dürfen oberhalb der Sitzplätze stehen, „aber nicht in mehreren Reihen hintereinander“, betont der Teammanager.

Keine Ballroller erlaubt

Gastronomie: Der BSV bietet Getränke an, ansonsten aber nur abgepackte Süßwaren. „Offenes Essen ist nicht erlaubt“, sagt Schneider. „Wir wollen das schnell ändern, wenn es möglich ist. Gerade samstagabends möchten die Leute gerne auch etwas essen.“

Rahmenprogramm: Ein Hallensprecher und ein DJ sorgen wie gewohnt für Unterhaltung und Informationen. Sie werden auf einem Podest abseits der Tribüne postiert. „Wir fänden es schöner, wenn sie wie sonst zwischen den Zuschauern sitzen würden. Das dürfen wir aber nicht“, bedauert Schneider.

Ballroller: Ein Helfer zum Schnellwischen des Hallenbodens ist nicht erlaubt. In der 3. Liga West sind zudem auch Ballroller verboten. „Das wurde von der Staffelleitung entschieden. Wir haben viele Kinder im Verein, die das gerne machen würden“, sagt Andreas Schneider. Es wird auch nur mit einem einzigen Ball gespielt, und den müssen sich die Spielerinnen jetzt immer selbst holen.