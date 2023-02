Schweriner SC investiert in die Zukunft

Als Tabellenletzter kommt der Schweriner SC II zum BSV Ostbevern. Offiziell treten die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern als Reserve des Erstligisten an. Eigentlich aber sind sie eher eine Stützpunkt-Mannschaft wie der VC Olympia Berlin.

Eine ganz junge Mannschaft aus Schwerin – die Spielerinnen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt – stellt sich am Samstagabend in Ostbevern vor.

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern erwarten am Samstag (19 Uhr) die zweite Mannschaft des Schweriner SC, den Tabellenletzten der 2. Bundesliga Nord. Offiziell treten die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern als Reserve des Erstligisten an. Eigentlich aber sind sie eine Mannschaft wie der VC Olympia Berlin: besetzt nur mit hochveranlagten Talenten und mit Jugend-Nationalspielerinnen, die sich in dieser Klasse weiterentwickeln sollen.