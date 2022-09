Starkes Warm-up des BSV Ostbevern für das Turnier in Hessen

Im zweiten Testspiel zeigte der BSV Ostbevern beim SV Bad Laer eine starke Vorstellung über vier Sätze. Das war ein perfektes Warm-up für das hochklassig besetzte Turnier in Hessen. Die BSV-Frauen treffen auf zwei Zweitligisten und einen Erstligisten.

Trainer Dominik Münch war fokussiert und am Ende hochzufrieden mit dem zweiten Testspiel der BSV-Volleyballerinnen.

Das erste Vorbereitungsspiel gegen den RC Sorpesee lief noch nicht so prickelnd. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren am Sonntag wie berichtet mit 0:4 Sätzen. Am Donnerstagabend zeigten sie ein anderes Gesicht. Den zweiten Test beim Drittligisten SV Bad Laer gewannen sie mit 4:0 (25:9, 25:17, 25:14, 25:12). Den Gastgeberinnen fehlten zwar wichtige Spielerinnen, aber auch der BSV musste kurzfristig ohne Lea Dreckmann und Andrea Mersch-Schneider auskommen.

„Sehr cool! Das war eine schöne Steigerung gegenüber Sonntag“, sagte BSV-Trainer Dominik Münch. „Wir haben vier Sätze sehr gut gespielt, sehr variabel, fast ohne Fehler. Alle Wechsel habe nahtlos geklappt und wir sind auch ruhig geblieben, wenn es mal nicht so gut lief.“ Zum Beispiel beim 7:11-Rückstand im zweiten Satz, den die Gäste zum 25:17 drehten. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Turnier-Wochenende. Das wird eine ganz andere Herausforderung.“

Im hessischen Bad Soden spielen die BSV-Frauen am heutigen Samstag nach dem Modus jeder gegen jeden ein Turnier mit den Süd-Zweitligisten TG Bad Soden und VC Wiesbaden II sowie dem Erstligisten VC Neuwied. Am Sonntag folgt ab 14 Uhr noch ein Testspiel bei der TG Bad Soden, die ihrem Heimpublikum an diesem Tag offiziell vorm Saisonstart die Mannschaft präsentiert.

Am Samstag sind auch die 17-jährigen Talente Amelie Strothoff und Sophia Fallah dabei, die ein Doppelspielrecht für den BSV und dem VC Olympia Münster besitzen. Fallah hat sich allerdings verletzt und fällt erst einmal aus. Strothoff reist am Sonntag fürs erste Drittliga-Spiel des VCO nach Dortmund.

Die BSV-Volleyballerinnen residieren seit dem gestrigen Freitag in Gau-Algesheim in Rheinland-Pfalz. Sie nutzen das Wochenende auch für Besprechungen.