U 20 des BSV Ostbevern gewinnt alle Spiele in der Trostrunde

Das Viertelfinale hat die weibliche U 20 des BSV Ostbevern bei der Westdeutschen Meisterschaft verpasst. In der Trostrunde gewann das Team dann aber alle drei Spiele. So landete der BSV-Nachwuchs auf Platz neun. Der Trainer war zufrieden, die Mannschaft erst nicht.

Die letzten drei Spiele des Turniers haben sie gewonnen. Souverän sogar. Trotzdem mussten die U 20-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntagabend ein wenig aufgebaut werden. „Die Mädels waren enttäuscht, weil sie nicht ins Viertelfinale gekommen sind“, erklärte Frank Brockhausen die Gemütslage seiner Schützlinge.

Sie dürfen aber sehr zufrieden sein, betonte der BSV-Trainer nach dem Zwei-Tages-Ausflug nach Essen. Der älteste Nachwuchs aus Ostbevern landete bei der Westdeutschen Meisterschaft auf dem neunten Platz unter zwölf Vereinen. „Die Mannschaft hat sich sehr teuer verkauft“, sagte Brockhausen. „Sie hat nur eine sehr schwere Vorrundengruppe erwischt.“ Dort belegte das BSV-Team am Samstag den dritten und damit letzten Platz hinter VoR Paderborn und dem PTSV Aachen – also hinter dem späteren Sechsten und Vierten der Titelkämpfe.

Schwerer Start am Morgen

Beide Duelle verloren die Ostbevernerinnen mit 0:2. Gegen Paderborn (14:25, 17:25) hielten sie den ersten Satz lange offen. Brockhausen war mit der Leistung seiner Truppe einverstanden, was auch für die Niederlage gegen Aachen (18:25, 15:25) galt. „Paderborn hat mit einem großen Teil der Stammbesetzung aus der 3. Liga der Frauen gespielt. Aachen hatte einige Regionalliga-Spielerinnen im Kader. Da merkt man den Unterschied“, so der BSV-Coach.

Also spielten die Ostbevernerinnen in der Trostrunde um die Plätze neun bis zwölf. Auch da waren die Verhältnisse eindeutig: Sie gewannen alle Partien gegen die drei anderen Gruppendritten. Noch am Samstagabend besiegten sie den TV Eintracht Vogelsang (aus Gevelsberg) deutlich mit 2:0 (25:14, 25:13). Am Sonntagmorgen kamen sie beim 2:1 (25:22, 24:26, 15:11) gegen den FCJ Köln schwer in die Gänge. „Da haben wir für beide Seiten die Punkte gemacht. Die Mädels waren noch nicht wach“, sagte Brockhausen. Zum Abschluss hieß es 2:0 (25:17, 25:21) gegen Gastgeber VC Essen-Borbeck – bei einem enormen Lärmpegel, weil auf den beiden Feldern daneben die Halbfinals ausgetragen wurden. „Ich brauchte gar nicht zu coachen. Auf dem Feld hat mich sowieso niemand gehört, so laut war es. Wir haben aber nichts anbrennen lassen“, so der Übungsleiter.

„ Wir sind ein kleiner Dorfverein, der sich bei den Westdeutschen Meisterschaften nicht verstecken muss. “ Frank Brockhausen

Er munterte seine Spielerinnen auf: „Die neuntbeste Mannschaft in NRW zu sein, ist nicht so schlecht. Wir haben zwei Dämpfer erlitten und dann dreimal gewonnen. Wir konnten mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.“ Bis auf Eliza Carneim (Warendorf), Nina Laus (Telgte) und Sontje Lubeseder (Milte) kommen alle Spielerinnen aus Ostbevern. Was das Turnier in Essen für Brockhausen also auch gezeigt hat: „Wir sind ein kleiner Dorfverein, der sich bei den Westdeutschen Meisterschaften nicht verstecken muss.“ Meister wurde der RC Borken-Hoxfeld.

BSV: Melina Heitkötter, Eliza Carneim, Rahel Reinhardt, Johanna Struffert, Franziska Beuse, Sontje Lubeseder, Marie Kolkmann, Nina Laus, Alina Terzenbach, Leonie Wansing, Clara Schlautmann.