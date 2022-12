Und plötzlich trainiert Lea Peters vom BSV Ostbevern in Kienbaum

Sie ist das nächste große BSV-Talent: Lea Peters (r.), hier neben Melina Heitkötter, spielt in der zweiten Frauenmannschaft in der Verbandsliga (noch) im Mittelblock.

Lea Peters war mit ihrer Familie an Allerheiligen in Münster frühstücken, als sich ihr Smartphone meldete. Eine Nachricht von Vereinstrainer Peter Pourie. Und was für eine: Die Volleyballerin des BSV Ostbevern hatte eine Einladung zur Sichtung der deutschen Jugend-Nationalmannschaft in Kienbaum bekommen. „Das war eine schöne Überraschung“, sagt die 15-Jährige.