„Wir ergänzen uns sehr gut“ – Hille Dreckmann und Marc Rößler moderieren gemeinsam

Die Tribüne bleibt auch diesmal leer. Die BSV-Volleyballerinnen bestreiten am heutigen Samstag ab 19 Uhr gegen den TV Hörde ihr drittes Geisterspiel in der Vereinsgeschichte, das zweite in dieser Saison. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Ostbevern hat sich der BSV dazu entschieden, wie Anfang Januar im Vorrunden-Spitzenspiel der 3. Liga West gegen den USC Münster II (3:2), Zuschauer in der Beverhalle nicht zuzulassen – in Absprache mit der Gemeinde, so heißt es offiziell.

