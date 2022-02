Aufstieg! - TVW-Damen haben es wieder getan

Fünf Spiel und fünf Siege waren es, die die Tennis-Damen des TV Warendorf im Sommer souverän durch die Bezirksliga spazieren ließen. Einmal in Schwung und auf den Geschmack gekommen, legten sie im Winter gleich nach. In den vier bisherigen Matches gaben sie sich keine Blöße und buchten vorzeitig auch unter dem Hallendach die Münsterlandliga. Und auf die darf man dann gespannt sein – auf Sand und auch auf Teppichboden.

Sie haben es wieder getan, sind Meister in der Tennis-Bezirksliga geworden. Nach dem Titelgewinn auf roter Asche im Sommer folgte der auf Teppichboden – und damit das Double. Dabei schoben die Spielerinnen des TV Warendorf nichts auf die lange Bank, verwandelten gleich den ersten Matchball beim 5:1 gegen den THC Münster, der immerhin als Verfolger und Tabellenzweiter in die Halle am Siechenhorst kam, die aber chancenlos verließ.

Weder in der Sommer- noch in der Winter-Saison – auch wenn noch die Begegnung beim TCT Rheine II aussteht – erlaubten sich die Damen einen Patzer, eine Niederlage. Die letzte liegt nun schon über ein Jahr zurück. 8:0 Punkte und 43:7 Sätze verdeutlichen schon eine Dominanz. Nicht eins der 16 Einzel wurde verloren.

Doch der Blick geht im Gefühl des Aufstiegs nach vorne. Mit viel Vorfreude. „In der Mannschaft stimmt alles. Sie ist homogen, das passt. Einstellung, Stimmung. Und sie hat das Potenzial. Ich freue mich darauf, mit den Mädels in die Münsterlandliga zu gehen und sie noch etwas zu begleiten“, versichert Mannschaftsführerin Julia Niemeyer und schiebt mit einem Lächeln nach: „Bis sie mich überholen.“ Vor zwei Jahren stieß die Nummer eins wieder zum Team, spielt parallel noch bei den Damen 30 in der Halle Westfalenliga (Kamen-Methler) und im Sommer Regionalliga (Wanne-Eickel).

Aufstiegsticket wird mit 5:1 souverän gelöst

Vor allen Dingen künftig aber mit den TVW-Mitspielerinnen zweifach in der Münsterlandliga. Auch die Fahrkarte für die Halle war souverän und am Sonntag schnell gelöst. Paula Ribbert (6:0, 6:1) und Janne Weber (6:4, 6:2) legten vor, Julia Niemeyer (6:0, 6:0) und Rike Trüschler (6:3, 6:1) zogen nach. Im Doppel ließen Niemeyer/Ribbert (6:1, 6:0) Punkt Nummer fünf folgen. Den sechsten verpassten Weber/Verena Krewerth (6:2, 3:6, 6:10). Immerhin kam am Ende eines einseitigen Nachmittags noch einmal Spannung auf.

Und dann wurde gefeiert. Unter Aufsicht, aber auch unter Mitwirken der Eltern, durfte die Meister- und Aufstiegsfeier nicht fehlen. Gerade für die Jungen ein besonderes Gefühl. Eingesetzt im Saisonverlauf und weiterhin zur Mannschaft gehören unter anderem Finja Horn, Charlotte Heinke sowie Christian Vinke.

„ »Es ist eine richtig gute Truppe geworden« “ Mikhail Smirnov, Trainer des TV Warendorf

Zufriedenheit derweil auch beim Trainer. „Die Mannschaft hat sich stabilisiert. Auch weil sie Tennis mehr in den Mittelpunkt gerückt und ernster genommen hat. Zudem wurde nicht mehr durchgewechselt. Julia hat das in die Hand genommen. Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit ihr“, gefällt Mikhail Smirnov der eingeschlagene Weg: „Die Harmonie und Akzeptanz untereinander ist groß. Die Jüngeren akzeptieren die Erfahrung der Älteren, die Ältere hat Spaß an den Jungen. Es ist ist eine richtig gute Truppe geworden.“

Mannschaft mit Perspektive

Eine mit Altersgefälle von 14 bis 32 Jahren. Vor allem aber eine mit Perspektive. „Wenn sie komplett spielen, ist noch etwas möglich. Sie haben einen großen Schritt gemacht“, versichert der Coach. Paula Ribbert, so Smirnov, sei eine hervorragende Spielerin geworden, Janne Weber und Rike Trüschler hätten sich sichtbar entwickelt. Und im Sommer kommt Lina Kötterheinrich hinzu, die schon beim TVW in der Verbandsliga und zuletzt Westfalenliga in Deuten spielte. Was die gute Qualität noch einmal anheben dürfte. Die TVW-Damen scheinen gerüstet.