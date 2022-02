Aus allen Träumen gerissen

Warendorf

Ein Sieg in den verbleibenden vier Spielen sollte für den Klassenerhalt reichen, so die Rechnung von BBC Coach Marcel Fedde. Den holten die Münsterländer auch – und zwar am Samstag in Hannover. Dafür folgte ein Tag später die unerwartete Pleite gegen Trier. Der Abstieg ist dadurch noch nicht in trockenen Tüchern.

Von Christian Havelt