BBC Münsterland setzt Saison fort

Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland setzen ihre Saison wie geplant am 15. Januar mit einem Heimspiel in Warendorf gegen die Thuringia Bulls aus Elxleben fort. Mit dabei sind dann auch wieder einige zuletzt verletzt ausgefallene Spieler.

Sie sind bereits wieder im Training und haben die recht lange Pause vor allem dazu genutzt, die Wehwehchen einiger Spieler auszukurieren. Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland setzen ihre Saison wie geplant am 15. Januar mit einem Heimspiel in Warendorf gegen die Thuringia Bulls aus Elxleben fort.

Dann sind auch Sören Müller und Leon Wissmann wieder vollkommen fit, die zuletzt angeschlagen gar nicht oder nicht mit voller Leistungsstärke spielen konnten. „Die Sachen sind auskuriert, da kam die recht lange Pause gerade richtig“, sagt Trainer Marcel Fedde.

Dazu kommt Joost Morsinkhof, der aufgrund einer langwierigen Verletzung noch gar nicht richtig auf dem Feld war, jetzt aber beschwerdefrei trainieren kann. Mit Kurzeinsätzen soll er nun so ans Team herangeführt werden, dass er im Saisonendspurt eine echte Verstärkung sein kann.

Eigentlich hätten die Warendorfer schon am 8. Januar spielen sollen, verlegten die Partie bei Spitzenreiter Lahn/Dill aber auf den 23. Januar. An dem Wochenende – tags zuvor gastieren die Korbjäger von der Ems bei den Köln 99ers – steht ein Doppelspieltag auf dem Plan.

Los geht es aber am 15. Januar zu Hause gegen den großen Favoriten aus Elxleben. Gegen die Bulls hängen die Trauben aber wohl zu hoch. „Das macht aber nichts“, sagt Fedde. „Das Spiel betrachten wir noch als Vorbereitung auf die Partie in Köln.“ Da geht es dann im direkten Duell um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga.