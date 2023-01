BBC Münsterland startet in Köln in die Rückrunde

Leon Wissmann, Mattijs Bellers und Joost Morsinkhof (v.l.) gastieren mit dem BBC Münsterland am heutigen Samstag in Köln.

Am heutigen Samstag ab 17 Uhr beginnt die Rückrunde in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga für den BBC Münsterland mit einem Gastspiel im Rheinland. Die Warendorfer gastieren bei den Köln 99ers, die sie zum Auftakt der Saison in eigener Halle bezwungen haben.

Das ist allerdings Vergangenheit. „Das wird jetzt ein ganz anderes Spiel“, unterstreicht BBC-Trainer Marcel Fedde. „Köln hatte eine ganz neue Mannschaft und war am Anfang der Saison einfach noch nicht eingespielt. Das ist jetzt anders.“ Und auch die Ergebnisse der Rheinländer sind im Laufe der aktuellen Spielzeit immer besser geworden.

„Die werden noch deutlich weiter nach vorne kommen, da ist sogar Platz vier drin“, glaubt Fedde. Dabei rangiert genau dort gerade sein BBC, der eine klasse Hinrunde gespielt hat. „Köln ist Favorit, wir haben aber keinen Druck. Wir haben in der Hinrunde schon so viele Punkte geholt, wie wir in der ganzen Saison holen wollten“, so Fedde weiter. „Alles was jetzt kommt, ist Bonus.“ Warendorf reist in Bestbesetzung an.