BBC will ersten Matchball nutzen

Warendorf

Mit einem weiteren Sieg hält der BBC Münsterland die Klasse. So lautet zumindest die Rechnung von Coach Marcel Fedde. Einen der vier verbleibenden Matchbälle wollen die Warendorfer nun an diesem Wochenende verwandeln – entweder am Samstag in Hannover oder am Sonntag in heimischer Halle gegen Trier.

Von Christian Havelt