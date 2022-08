8:0 Chancen, aber Aufsteiger Beelen vergisst das Torschießen

Es hätte alles so schön sein können für den Aufsteiger, hätte er nicht das Toreschießen trotz bester Möglichkeit einfach so vergessen. Eine Chancenverhältnis von 8:0 sprach eine deutliche Sprache, am Ende kam BW Beelen aber gegen den TuS Lohauserholz nicht über ein torloses Unentschieden in der Fußball-Bezirksliga 7 hinaus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch