Manchmal fährt man voll drauf ab. Manchmal würde man lieber die Bahn nehmen. Über 20 junge Burschen voller Testosteron und glühendem Ehrgeiz von X nach Y zu kutschieren, dafür braucht man Nerven, einen sehr stabilen Bus und am Ende doch einiges an Liebe.

Und die muss wachsen. „Ich kannte weder RW Ahlen noch irgendwas aus der Liga“, erinnert sich Uwe Frank an sein unverzeihliches Unwissen, als er seinen ersten Auftrag erhielt. Seine Chefin Anne Kottenstedte hatte ihm, dem bekennenden 1. FC Köln-Fan, doch tatsächlich den Regionalligisten aufs Auge gedrückt. Und dann setzte es zum Saisonstart in Wuppertal auch noch eine 0:1-Niederlage. Kann ein Flirt zwischen Autobahn und Fußball schlechter beginnen?

Was anderes als Oma und Opa

Uwe Frank lacht, wenn er an diese erste Tour mit den rotweißen Brauseköpfen denkt. Mal was anderes, als Oma und Opa in die Kur chauffieren oder Pennäler vors Schultor. „Ich fühl mich längst als Teil der Mannschaft. Ich werde mit Umarmungen begrüßt oder mit Handschlag, das passt einfach“, sagt der 57-jährige Lenker des Ahlener Kaders. Und gibt jetzt zu: „Mit der Zeit hab ich mich direkt in die Mannschaft verliebt.“

Viel Lob für Trainer Zimmermann

Seit eineinhalb Jahren ist er nun der Mann, der RW Ahlen bewegt. Und das alle 14 Tage immer lieber, jedenfalls, seit Trainer Andreas Zimmermann von Vorgänger Björn Mehnert übernommen hat. „Mit Andreas ist die Stimmung gleich besser geworden, da ging ein Ruck durch die Mannschaft“, sagt Frank. Er muss es wissen, schließlich diskutiert der Trainerstab gleich in den Sesseln hinter ihm den nächsten Gegner. „Da krieg’ ich gleich was von der Taktik mit“, sagt er und grinst: „Ich hab’ auch noch nie widersprochen.“

Für den Spaß mit röhrenden 400 PS unter und 20 hitzköpfigen Kickern hinter seinem Sitz verzichtet Frank auch auf einiges. Trinkgeld kann er vergessen, Getränkeverkauf, der oft den Fahrern zugutekommt, auch. Wenn er mal eine Kiste Bier mitbringt (für nach dem Spiel, logisch), dann gibt er die zum Einkaufspreis ab. Im Ernst, das muss doch Liebe sein.

Von Stau zu Stadion

Und so schaukelt Uwe Frank als fahrender Fan mit RW Ahlen durch Dick und Dünn, durch gute und schlechte Zeiten und von Stau zu Stadion durch ganz Nordrhein-Westfalen.

Der Kapitän der Landstraße kennt die miesesten Launen auf dem Rückweg, wenn „man Angst hat, auch nur irgendwas zu sagen“ (0:6 in Dortmund, 1:6 auf Schalke). Er hat die größten Partys im Gang erlebt (3:0 in Homberg samt Klassenerhalt). „Da hab ich noch eine Stunde den Bus geputzt anschließend. Aber das hatten sich die Jungs verdient.“ Und ab und zu gibt’s dann doch kleine Extras. Die motivierenden Schilder mit dem „RW Essen-Bezwinger“-Slogan auf jedem Sitz zum 3:1-Sieg nach Lippstadt, die waren von ihm. Zum 2:2 in Wiedenbrück zuletzt fuhr ein Kollege. Da passte er die Jungs an der Abfahrt Beckum schnell noch ab, um Glück zu wünschen.

Seit fast drei Jahren ist der Freckenhorster nun schon Busfahrer. „Immer im Außendienst, unterwegs sein und im Kontakt mit Menschen“, schwärmt Frank. „Das ist längst mein Traumberuf.“