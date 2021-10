Der Plan ist aufgegangen

Der erste Saisonsieg in der 1. Bundesliga ist perfekt. Am Samstagabend gewann der BBC Münsterland sein Heimspiel in Warendorf gegen den Aufsteiger RBC Köln 99ers mit 67:59 (33:28), nachdem es in der ersten Viertelstunde noch etwas im System gehakt hatte.

