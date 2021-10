Der vierfache Klemckow

GW Westkirchen und VfL Sassenberg II bleiben nach ihren souveränen Siegen in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Telgte II. RW Milte tut sich weiterhin schwer in der Kreisliga B 2 – die Abstiegsplätze kommen für die Rot-Weißen gefährlich nahe.

Gian-Luc Klemckow (r.), hier in einem Pokalspiel gegen Freckenhorsts Luca Mattews, half in der Sassenberger Reserve aus und markierte bei Sendenhorst II gleich vier Treffer.

Während GW Westkirchen und die Reserve des VfL Sassenberg in der Fußball-Kreisliga B2 auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Telgte II bleiben, kommt RW Milte weiterhin nicht in Schwung und rangiert im unteren Tabellendrittel.

GW Westkirchen – RW Alverskirchen 4:0 (2:0). Auch wenn die Hausherren einige Chancen generierten, insgesamt war es eine zähe erste Hälfte. Da musste für Grün-Weiß schon ein Standard her, um in Führung zu gehen. Einen Freistoß von Spielertrainer Robin Westhues köpfte Rares-Nicolae Ivan zum 1:0 ins Netz. Alverskirchens Lauhoff unterlief nach Westhues-Ecke noch vor der Pause ein Eigentor (43.). Spätestens als Lukas Schürmann in der 49. Minute das 3:0 erzielte, war die Partie gelaufen. Den vierten Treffer markierte Westhues per Foulelfmeter (85.).

Spitzenreiter eine Nummer zu groß

SG Telgte II – RW Milte 6:0 (5:0). Der Spitzenreiter war für die Milter eine Nummer zu groß. Das Spiel war bereits gelaufen, ehe es richtig begonnen hatte. Die Rot-Weißen lagen schon nach zehn Minuten mit 0:2 hinten. Kurz vor der Pause (40., 43., 45.) legten die Gastgeber noch drei Mal nach – das 0:4 war ein Eigentor von Niclas Rottwinkel. Nach der Pause stellte Telgte schnell auf 6:0 (55.).

SG Sendenhorst II – VfL Sassenberg II 1:7 (0:4). Beim Schlusslicht hatten die Sassenberger keine Probleme. Mann des Tages war Gian-Luc Klemckow, der eigentlich für die Erste stürmt, sich allerdings Spielpraxis holen sollte. Der Angreifer stellte dann mit vier Treffern auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Den Torreigen eröffnete allerdings Sandro Putz in der 7. Minute. Zudem trafen Timon Lambrecht und Nils Kreidner für die Gäste.

Klare Sache für den TuS II

TSV Ostenfelde – TuS Freckenhorst II 1:4 (0:2). Insgesamt war es eine klare Sache. Gleich drei Freckenhorster Tore erzielte Marius Becker (34., 53., 65.), den vierten TuS-Treffer machte Matthias Mersmann (35.). Das 1:4 durch Nils Hanewinkel (84.) war lediglich Ergebniskosmetik.

Wacker Mecklenbeck III - SC Müssingen 5:0 (3:0). Es war nicht der Tag der Müssinger, die insgesamt deutlich unterlegen waren.

TSV Handorf II – BW Beelen II 5:1 (1:1). Zur Pause stand es nach einem Treffer von Christoph Behrens (11.) noch Unentschieden, nach dem Wechsel zogen die Gastgeber allerdings die Zügel deutlich an.